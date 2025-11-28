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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 15: Top of Europe - Jungfraujoch-Special

Interdiscount bietet das Jungfraujoch-Special um bis zu 50 Prozent reduziert an
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Bei dem Interdiscount-Deal handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Ticket-Angebot

 © Quelle: Interdiscount

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Jungfraujoch-Special um bis zu 50 Prozent reduziert. Bei dem Interdiscount-Deal handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Ticket-Angebot in Zusammenarbeit mit der SBB. Deshalb ist es wichtig, vorab die genauen Regulierungen auf der Homepage von Interdiscount zu lesen. Und darum gehts: «3454 m ü. M. – Das muss man gesehen haben! Hoch über den Wolken, auf 3454 Metern über Meer, erwartet dich das Jungfraujoch – Top of Europe. Hier trifft grenzenlose Weitsicht auf ewiges Eis: glitzernde Schneefelder, die klare, frische Bergluft und ein Panorama, das einfach sprachlos macht. Ob im Sommer oder Winter – die Atmosphäre dort oben ist einzigartig, spektakulär und unvergesslich. Ein Ort, an dem man die Magie der Alpen mit allen Sinnen erlebt.» 

Kurzfazit: Der Detailhändler rührt kräftig die Werbetrommel für sein Spezial-Angebot. Informieren Sie sich dazu auf der Homepage des Detail-Händlers. Passt alles, dann ab in die luftigen Höhen. Es wartet bei schönem Wetter ein gigantischer Ausblick.

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Black Friday Flyer-Check Interdiscount
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