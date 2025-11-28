Aktion 15: Top of Europe - Jungfraujoch-Special

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Jungfraujoch-Special um bis zu 50 Prozent reduziert. Bei dem Interdiscount-Deal handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Ticket-Angebot in Zusammenarbeit mit der SBB. Deshalb ist es wichtig, vorab die genauen Regulierungen auf der Homepage von Interdiscount zu lesen. Und darum gehts: «3454 m ü. M. – Das muss man gesehen haben! Hoch über den Wolken, auf 3454 Metern über Meer, erwartet dich das Jungfraujoch – Top of Europe. Hier trifft grenzenlose Weitsicht auf ewiges Eis: glitzernde Schneefelder, die klare, frische Bergluft und ein Panorama, das einfach sprachlos macht. Ob im Sommer oder Winter – die Atmosphäre dort oben ist einzigartig, spektakulär und unvergesslich. Ein Ort, an dem man die Magie der Alpen mit allen Sinnen erlebt.»

Kurzfazit: Der Detailhändler rührt kräftig die Werbetrommel für sein Spezial-Angebot. Informieren Sie sich dazu auf der Homepage des Detail-Händlers. Passt alles, dann ab in die luftigen Höhen. Es wartet bei schönem Wetter ein gigantischer Ausblick.