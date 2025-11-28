Aktion 19: JBL Bluetooth Speaker Partybox Stage 320

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: JBL Partybox Stage 320 für Fr. 389.-. Mit JBLs Partybox On-the-Go lanciert der Soundspezialist eine tragbare Soundbox mit 240 Watt Ausgangsleistung (RMS) und integrierten Leuchten. Die Akkuladezeit beträgt rund 3,5 Stunden, die Kapazität reicht dann für eine Wiedergabe von circa 18 Stunden. Die On-the-Go-Bluetooth-Box ist nach IPX4 spritzwassergeschützt, erinnert an einen Rollkoffer für Flugreisen, wiegt knapp 17 kg, und ist 67 × 34 × 39 cm gross (H × B × T). Hinter dem frontseitigen schwarzen Metallgitter verbergen sich zwei 25 Millimeter grosse Hochtonkalotten sowie zwei 165 mm grosse Tieftöner, die den Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz abdecken. Kurz zur Ausstattung: Auf der Geräteoberseite befindet sich gleich eine ganze Armada an Knöpfen: Neben dem Ein-Ausschalter und Pairing-Button, gibts Regler für die Klangwiedergabe sind sowie Knöpfe für Bass oder auch Höhen. Neben diesen genannten Einstellknöpfen bietet die Box noch einen Button für Lichteffekte.

Kurzfazit: JBLs Partybox 320 ist eine clevere Soundbox für den ausgedehnten Partyspass - für drinnen wie auch draussen. Der Black-Friday-Preis von Brack passt.