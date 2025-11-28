Aktion 3: Kopfhörer Sony WH-1000XM5

Wo: www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-1000XM5 für Fr. 219.-. Das Over-Ear-Modell XM5 kommt mit teleskopartigen Seitenbügeln, die sich stufenlos verstellen lassen. Die Hörmuschel selbst ist rund und gibt dem Ohr genügend Freiraum. Allerdings lässt sich der 250 Gramm leichte Kopfhörer nicht zusammenklappen. Sony bedient sich der Fast-Pair-Technologie – von Android-Smartphones werden die Geräte nun automatisch erkannt und können ohne langwieriges Pairing verbunden werden. Auch Multipoint – also das gleichzeitige Verbinden mit mehreren Zuspielern – ist kein Problem. Für die Oldschool-Sektion gibts auch noch einen 3,5-mm-Klinkenport. Die Touchbedienung bietet die Buttons für Play/Pause, Skip/Search oder die Lautstärkeregelung. Zudem hat Sony die Anzahl der Mikrofone im WH-1000XM5 auf acht erhöht. Der XM5-Kopfhörer optimiert die Geräuschunterdrückung automatisch, wenn man sich bewegt. Bei der Geräuschunterdrückung selbst filtert das Modell schnell wechselnde Geräusche wie auch statisches «Donnern» weg. Auch beim Musikhören gibts rein gar nichts zu beanstanden: Beim Tiefton ist der XM5 sehr präzise. Generell hat man das Gefühl von mehr Separation zwischen den einzelnen Elementen und einem grösseren Detailreichtum. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 40 Stunden ohne Noise Cancelling und 30 Stunden, wenn man die Aussenwelt abschalten will. Den kompletten PCtipp-Test gibt es hier zu lesen.

Kurzfazit: Sonys WH1000 XM5 gibts zum Black-Friday-Preis von 219 Franken. Zwar gibt es schon das X6-Nachfolgemodell, punkto Preis-Leistung ist die «frisch»-veraltete-X5-Variante immer noch ein Hörgenuss.