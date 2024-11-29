Aktion 8: Gaming-Monitor AOC CU34G2XE

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-Monitor AOC CU34G2XE für Fr. 223.95. Das hochwertige und neue VA-Display des AOC-Monitors CU34G2XE richtet sich ganz klar an die Gamer-Fraktion. Der geschwungene, matte 34-Zoll-Bildschirm mit QHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) und Ultrawide-Curved-Design (Krümmung: 1500R) ist mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ausgestattet. Das Seitenverhältnis liegt bei 21:9-Format. Höhenverstellen lässt sich das Gerät nicht, dafür aber immerhin nach vorn und hinten kippen und auch schwenken. Pivot wird ebenfalls nicht unterstützt. Zu den Schnittstellen: Insgesamt sind ein HDMI-Port in der Version 2.0 und ein DisplayPort (V.1.4) vorhanden. Dazu gibts auch noch einen Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke).

Kurzfazit: Der AOC-Monitors AOC CU34G2XE ist ein preiswerter Gaming-Bildschirm, so wie ihn Interdiscount zum Black-Friday-Deal anbietet. Tipp: Das Gerät sollte aber, wenn möglich, inspiziert werden.