Black-Friday-Check
Aktion 8: Gaming-Monitor AOC CU34G2XE
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (statt 75 Franken!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Gaming-Monitor AOC CU34G2XE für Fr. 223.95. Das hochwertige und neue VA-Display des AOC-Monitors CU34G2XE richtet sich ganz klar an die Gamer-Fraktion. Der geschwungene, matte 34-Zoll-Bildschirm mit QHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) und Ultrawide-Curved-Design (Krümmung: 1500R) ist mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ausgestattet. Das Seitenverhältnis liegt bei 21:9-Format. Höhenverstellen lässt sich das Gerät nicht, dafür aber immerhin nach vorn und hinten kippen und auch schwenken. Pivot wird ebenfalls nicht unterstützt. Zu den Schnittstellen: Insgesamt sind ein HDMI-Port in der Version 2.0 und ein DisplayPort (V.1.4) vorhanden. Dazu gibts auch noch einen Kopfhöreranschluss (3,5-mm-Klinke).
Kurzfazit: Der AOC-Monitors AOC CU34G2XE ist ein preiswerter Gaming-Bildschirm, so wie ihn Interdiscount zum Black-Friday-Deal anbietet. Tipp: Das Gerät sollte aber, wenn möglich, inspiziert werden.
Kommentare