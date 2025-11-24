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Patrick Hediger
24. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Noch 6 Tage - Abobonus

Allround-Notebook Lenovo ThinkPad E14 G7 für 759 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 190 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Allround-Notebook Lenovo ThinkPad E14 G7 für bloss 759 Franken bestellen.
© (Quelle: BRACK.CH)

Allround-Notebook Lenovo ThinkPad E14 G7

Suchen Sie ein Notebook, das im Berufsalltag einfach funktioniert und alle Aufgaben mühelos meistert? Das ThinkPad E14 G7 kombiniert die bekannte Robustheit der ThinkPad-Serie mit modernster Technologie. Der Intel Core i7-240H Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher sorgen für flüssiges Arbeiten, egal ob Sie mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten oder komplexe Berechnungen durchführen.

Merkmale

  • 14-Zoll-WUXGA-Display (1920 × 1200) mit scharfer Darstellung
  • Intel-Core-7-240H-Prozessor für starke Leistung
  • 16 GB RAM und 1-TB-SSD für eine schnelle Produktivität
  • Windows 11 Pro (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 21. – 30. November 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 759.– statt 949.– Franken

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten

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