Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar

Laut offizieller Mitteilung vom Dienstag erhalten Globalstar-Aktionäre 90 US-Dollar pro Aktie oder Amazon-Anteile im selben Wert, wobei sich der Preis beim Verfehlen technischer Meilensteine reduzieren kann. Über das Geschäft hatte Bloomberg vorab berichtet.

Die Mehrheit der Aktionäre hat der Transaktion bereits zugestimmt; der Abschluss wird nach behördlicher Prüfung für das nächste Jahr erwartet. Amazon entwickelt aktuell unter dem Namen «Amazon Leo» ein eigenes Netzwerk im niedrigen Erdorbit. Das daraus entstehende «Amazon-Leo-D2D-System» soll Mobilfunkbetreibern ermöglichen, Sprach-, Text- und Datendienste ausserhalb terrestrischer Netze anzubieten.

Parallel zur Übernahme gab Amazon eine Kooperation mit Apple bekannt. Künftig sollen Satellitendienste über Amazon Leo auch für kompatible iPhones und Apple-Watch-Modelle verfügbar sein.