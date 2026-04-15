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Patrick Hediger
15. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Deal mit Apple

Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar

Amazon forciert den Ausbau seiner Satellitensparte durch die Übernahme des Betreibers Globalstar. 
© Amazon

Laut offizieller Mitteilung vom Dienstag erhalten Globalstar-Aktionäre 90 US-Dollar pro Aktie oder Amazon-Anteile im selben Wert, wobei sich der Preis beim Verfehlen technischer Meilensteine reduzieren kann. Über das Geschäft hatte Bloomberg vorab berichtet.

Die Mehrheit der Aktionäre hat der Transaktion bereits zugestimmt; der Abschluss wird nach behördlicher Prüfung für das nächste Jahr erwartet. Amazon entwickelt aktuell unter dem Namen «Amazon Leo» ein eigenes Netzwerk im niedrigen Erdorbit. Das daraus entstehende «Amazon-Leo-D2D-System» soll Mobilfunkbetreibern ermöglichen, Sprach-, Text- und Datendienste ausserhalb terrestrischer Netze anzubieten.

Parallel zur Übernahme gab Amazon eine Kooperation mit Apple bekannt. Künftig sollen Satellitendienste über Amazon Leo auch für kompatible iPhones und Apple-Watch-Modelle verfügbar sein.

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