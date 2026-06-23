Warum Hardware-Preise jetzt und weiter explodieren

Es ist ein absurdes Schauspiel: Als Konsument steht man im Elektronikmarkt und reibt sich die Augen, während die Preise für Hardware durch die Decke gehen. Der weltweite Goldrausch rund um die Künstliche Intelligenz frisst die Kapazitäten für normale Endanwender. Egal ob PC, Smartphone, Spielekonsole oder das E-Auto: Sobald irgendwo ein Speicherchip oder eine halbwegs aktuelle KI-Recheneinheit verbaut ist, schlägt das Preisbarometer in ungeahnte Höhen aus.

Die Ursache für dieses Dilemma liegt tief im System verborgen. Die «Big-Techs», namentlich Nvidia, AMD sind so eng mit Alphabet (Google), Amazon («AWS» = Cloud-Sparte) und Microsoft verzahnt, so dass diese letztgenannten Grosskonzerne quasi den Markt für ihre KI-Zentren leerkaufen. Und die grossen Fabriken von TSMC, Samsung und Intel kommen bei der Produktion schlicht nicht hinterher. Endanwender stehen am Ende der Schlange und zahlen sprichwörtlich die Zeche. Kurzum: Wer heute blind das neueste High-End-Modell kauft, zahlt einen saftigen «KI-Aufpreis», und das wahrscheinlich sogar, ohne im Alltag einen echten Gegenwert zu spüren.

Trotz dieser schlechten Voraussetzung finden sich brauchbare Alternativen: Denn Anwender müssen dieses Spiel der Industrie nicht mitspielen. Clever handelt, wer die KI-Hochpreisphase aussitzen kann: Kluges Aufrüsten des bestehenden PCs statt eines teuren Neukaufs. Den gezielten Blick auf bewährte Hardware der Vorgängergeneration oder der Griff zu geprüften Occasionen auf Plattformen wie Ricardo oder auch die genannten Detailhändler, die Rückläufer o.ä. anbieten, zu richten, sind deutlich günstigere Wege. Das schont das Budget und verlängert zudem die Lebensdauer seiner Geräte. Man muss das geballte KI-Brimborium schliesslich nicht zwangsläufig mit dem eigenen Portemonnaie finanzieren.