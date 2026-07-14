40 Jahre FRITZ!

Die FRITZ!-Produkte sind heute weltweit über 50 Millionen Mal im Einsatz. Was 1986 mit dem Anspruch begann, komplizierte Netzwerktechnik einfach zu machen, ist heute ein europäisches Qualitätsversprechen: einfach, sicher und zuverlässig, regelmässige kostenlose Updates und das seit vier Jahrzehnten ohne Kompromiss. Developed in Berlin. Made in Europe. FRITZ! ist der Anbieter für das digitale Zuhause und die Stimme für digitale Souveränität. Dazu gehören nicht nur der Schutz der Nutzerinnen und Nutzer im Heimnetz, sondern ebenso das Engagement für offene Standards und verlässliche Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene.

Vier Jahrzehnte Innovationskraft mit eigener Entwicklung

Die Geschichte von FRITZ! begann 1986 in Berlin. 1995 brachte das Unternehmen mit der FRITZ!Card ein Produkt auf den Markt, das den Zugang zu digitaler Kommunikation im Heim- und Arbeitsumfeld drastisch vereinfachte. Mit der FRITZ!Box folgte 2004 eine beispiellose Erfolgsgeschichte: ein Gerät, das Modem, WLAN-Router, Telefonanlage und mittlerweile Smart-Home-Hub in einem Produkt bündelte und damit das Heimnetz nachhaltig prägte. In den folgenden Jahren baute FRITZ! das Produktportfolio für das vernetzte Zuhause weiter aus: FRITZ!Repeater und Mesh-Lösungen für stabiles WLAN im ganzen Zuhause, FRITZ!Smart-Home-Produkte für Smart Home-Anwendungen sowie FRITZ!Box-Modelle für Glasfaseranschlüsse zogen in die Haushalte ein. Die hauseigene Entwicklung und der Support in Berlin sind ein entscheidender Erfolgsfaktor von FRITZ! und sorgen für eine hohe Kundenbindung.

Weichen für die Zukunft

2024 schieden die Gründer altersbedingt aus dem Unternehmen aus und es erhielt einen neuen Eigentümer und eine neue Geschäftsführung. Parallel dazu wurde ein eigener Onlineshop unter fritz.com aufgebaut, der 2025 offiziell an den Start ging.

Heute ist FRITZ! in über 40 Ländern aktiv, von Namibia bis Neuseeland. Im Heimatmarkt Europa gehört das Unternehmen zu den Marktführern für zuverlässige, sichere und einfach zu bedienende Netzwerktechnologie.

Digitale Souveränität und Europa

FRITZ! engagiert sich seit seiner Gründung aktiv für offene Standards und die freie Wahl von Endgeräten im Heimnetz. Mit der Gründung des VTKE kämpfte das Unternehmen erfolgreich für die Routerfreiheit in Deutschland. Mit der SAFENet Alliance weitet FRITZ!, ein Unternehmen das konsequent auf Made in Europe setzt, dieses Engagement auf die digitale Souveränität im Heimnetz aus, einem Bereich, bei dem dem Router eine zentrale Rolle hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zukommt. Als Mitglied beispielsweise des Broadband Forum und der Wi-Fi Alliance wirkt FRITZ! zudem aktiv an der Weiterentwicklung internationaler Standards für Telekommunikation und digitale Sicherheit mit. Im Mittelpunkt stehen dabei stets Interoperabilität, Sicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Das Jubiläumsjahr

FRITZ! nimmt sein 40-jähriges Jubiläum zum Anlass, das ganze Jahr über gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, Vertriebspartnern und Mitarbeitenden zu feiern. Auf fritz.com/40-Jahre und den FRITZ!-Social-Media-Kanälen laufen begleitende Aktionen: Gewinnspiele, exklusive Rabattaktionen und Jubiläumsangebote richten sich direkt an die FRITZ!-Community. Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet der Auftritt von FRITZ! auf der IFA in Berlin — in der Heimatstadt, auf der Bühne, die für Technologie-Innovationen steht. [Hall 7.2c, Stand 111]