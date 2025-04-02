Viele Angestellte nutzen KI ohne Einführung

Diese informelle Nutzung geht aus einem Bericht des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hervor.

Jung, männlich, gut ausgebildet

"Typische KI-Nutzer sind tendenziell jünger, eher männlich, deutlich höher qualifiziert und eher im privaten Sektor, in der IT und wissenschaftnahen Berufen tätig. Nur knapp ein Drittel der Beschäftigten ohne Bildungsabschluss verwendet KI, während dieser Anteil bei Beschäftigten mit Hochschul-, Meister- oder Technikerabschluss fast 80 Prozent beträgt", so ZEW-Ko-Autor Oliver Schlenker.

Auch berichten Beschäftigte, die KI verwenden, über komplexere Tätigkeitsanforderungen und über einen höheren Termin- und Leistungsdruck. Gleichzeitig erwähnen diese Personen auch eine höhere Arbeitsautonomie, etwa in Form grösserer Entscheidungsfreiheit bei der Wahl neuer Aufgaben, sowie das ähnlich häufige Auftreten gesundheitlicher Probleme und Burnout-Symptome, heisst es abschliessend. (pressetext.com)