Anker eröffnet seinen ersten Store in Deutschland

Im Zentrum von Berlin am Kurfürstendamm 21 hat Steven Yang, Gründer und CEO des Unternehmens am 5. September den ersten eigenen Anker Store in Deutschland eröffnet, der künftig von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr Kunden empfängt. Auf der IFA hat der Elektronikhersteller angekündigt, die Bereiche Laden, Audio, Smart Home und Robotik unter einer Marke zusammenzufassen: Aus Anker, Soundcore und Eufy wird Anker und im Berliner Store sind die Bereiche erstmals unter einem Dach erlebbar.

Bislang waren Anker-Produkte im Handel häufig über unterschiedliche Abteilungen verteilt und unter den getrennten Markennamen zu finden. Die Gadgets sind im Store dagegen entlang typischer Alltagssituationen angeordnet und lassen sich direkt im Zusammenspiel erleben. So soll ein Überblick darüber entstehen, wie Technik unterwegs, bei der Arbeit und zu Hause sinnvoll ineinandergreift Geschulte Anker-Experten beraten über alle Kategorien hinweg.

«Die Eröffnung unseres ersten eigenständigen Anker Stores in Deutschland, hier am legendären Berliner Ku’damm, ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein», sagt Steven Yang, Gründer und CEO von Anker. «Wir haben fast 15 Jahre damit verbracht, Produkte zu entwickeln, die echte Probleme für VerbraucherInnen lösen. Jetzt können die Menschen zum ersten Mal das gesamte Anker-Portfolio an einem Ort erleben und sehen, wie diese Produkte zunehmend miteinander interagieren. Das ist eine spannende Möglichkeit für uns, Anker unseren Kunden noch näherzubringen.»