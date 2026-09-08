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Boris Boden
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Patrick Hediger
8. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Motorola zeigt auf der IFA ein neues Smartphone und eine Smartwatch

Mit dem Edge 70 Plus bringt Motorola ein weiteres Mittelklasse-Smartphone. Ausserdem zeigt der Hersteller auf der IFA eine Edition des Razr 70 mit edlen Swarovski-Steinen und die sportliche Smartwatch Moto Watch Ultra.
Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Plus

© Motorola

Motorola erweitert seine Edge-70-Serie um das fünfte Modell: Das Edge 70 Plus kommt demnächst für 599 Franken in die Shops. Das Gehäuse mit abgerundeten Kanten gibt es in den vier Pantone-Farben Gray Lilac und Milky Blue sowie den Grüntönen Mountain View und Sage.

Die technische Ausstattung umfasst einen Snapdragon 7s Gen 3 Chipsatz, ein 6,8-Zoll-Amoled-Display mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und 2.772x1.272 Bildpunkten, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, eine 32-Megapixel-Frontcam und einen 6.500-mAh-Akku, der mit 45 Watt geladen werden kann. Die rückwärtige Doppelkamera hat einen 200-Megapixel-Hauptsensor sowie eine Makrolinse.

Vom bekannten Kompakt-Falter Razr 70 kommt eine neue Edition in der Brilliant Collection des Herstellers. Das Motorola Razr 70 mit Crystals by Swarovski zeigt sich erstmals im Pantone Meteorite Finish. Der tiefe, dezente Farbton bildet eine elegante Grundlage für die Swarovski Kristalle, die je nach Bewegung des Smartphones unterschiedliche Lichtreflexe und funkelnde Facetten entfalten. Das Gehäuse ist mit 35 von Hand platzierten Swarovski Kristallen in Silver Night besetzt. Abgerundet wird der Look durch einen charakteristischen Swarovski Kristall mit 32 Facetten am Scharnier, der bei jedem Aufklappen das Licht einfängt. 

Im Lieferumfang ist ausserdem eine transparente Schutzhülle enthalten, die das Design schützen soll, ohne es zu verdecken. Die limitierte Edition wird in den nächsten Wochen zu einem Preis von 999 Euro erhältlich sein.

Motorola Razr 70 mit Crystals by Swarovski

Das Motorola Razr 70 mit Crystals by Swarovski

 © Motorola
Smartwatch mit Techonologie von Polar

Bei der Entwicklung der Moto Watch Ultra, die demnächst für 429 Franken kommt, war wieder Polar als einer der führenden Anbieter von Wearable-Technologien für Gesundheit und Fitness dabei. Die Smartwatch nutzt Wear OS von Google von und die Snapdragon W5+ Gen 1 Plattform von Qualcomm. Sie hat ein rundes 1,5-Zoll-OLED-Display mit Always-On-Funktionalität und ein 46-mm-Gehäuse aus Edelstahl, das gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt ist. 

Zu den Wellbeing-Funktionen gehören Serene, ein Atemübungsmodus mit Biofeedback zur Entspannung, sowie Nightly Recharge, das Schlafqualität und Erholung des autonomen Nervensystems (ANS) erfasst. Sleep Plus Stages analysiert zusätzlich die Schlafqualität und die Dauer der einzelnen Schlafphasen wie Leicht-, Tief- und REM-Schlaf und berechnet daraus einen persönlichen Schlaf-Score.

Die Smartwatch bietet ausserdem einen speziellen Running Coach mit geführten Lauf- und Walk-Trainings. Sie unterstützt sowohl Laufanfänger als auch erfahrene Läufer bei der Wahl des richtigen Tempos und sorgt für zusätzliche Motivation. Erstmals ermöglicht die LTE-Funktionalität bei einer Moto Watch, Anrufe zu tätigen und anzunehmen, Textnachrichten zu senden und Benachrichtigungen zu verwalten, auch wenn das Smartphone nicht dabei ist.

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