Motorola zeigt auf der IFA ein neues Smartphone und eine Smartwatch

Motorola erweitert seine Edge-70-Serie um das fünfte Modell: Das Edge 70 Plus kommt demnächst für 599 Franken in die Shops. Das Gehäuse mit abgerundeten Kanten gibt es in den vier Pantone-Farben Gray Lilac und Milky Blue sowie den Grüntönen Mountain View und Sage.

Die technische Ausstattung umfasst einen Snapdragon 7s Gen 3 Chipsatz, ein 6,8-Zoll-Amoled-Display mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und 2.772x1.272 Bildpunkten, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, eine 32-Megapixel-Frontcam und einen 6.500-mAh-Akku, der mit 45 Watt geladen werden kann. Die rückwärtige Doppelkamera hat einen 200-Megapixel-Hauptsensor sowie eine Makrolinse.

Vom bekannten Kompakt-Falter Razr 70 kommt eine neue Edition in der Brilliant Collection des Herstellers. Das Motorola Razr 70 mit Crystals by Swarovski zeigt sich erstmals im Pantone Meteorite Finish. Der tiefe, dezente Farbton bildet eine elegante Grundlage für die Swarovski Kristalle, die je nach Bewegung des Smartphones unterschiedliche Lichtreflexe und funkelnde Facetten entfalten. Das Gehäuse ist mit 35 von Hand platzierten Swarovski Kristallen in Silver Night besetzt. Abgerundet wird der Look durch einen charakteristischen Swarovski Kristall mit 32 Facetten am Scharnier, der bei jedem Aufklappen das Licht einfängt.

Im Lieferumfang ist ausserdem eine transparente Schutzhülle enthalten, die das Design schützen soll, ohne es zu verdecken. Die limitierte Edition wird in den nächsten Wochen zu einem Preis von 999 Euro erhältlich sein.