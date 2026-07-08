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Boris Boden
8. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Umsatz mit Spielen auf Smartphones und Tablets steigt weiter

Die Popularität von Spiele-Apps ist in Deutschland ungebrochen: Der Umsatz mit den Spielen für Smartphones und Tablets stieg im Jahr 2025 auf rund 2,7 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2021 ist er damit um 25 Prozent gewachsen.
Spieler mit Smartphone
© Motorola

Der Markt für Mobile Gaming auf Smartphones und Tablets entwickelt sich in Deutschland weiter stark: Der Umsatz stieg im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Seit 2021 ist dieser Markt um insgesamt 25 Prozent gewachsen. Das zeigen Zahlen, die der game – Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen YouGov und Sensor Tower veröffentlicht hat.

Insgesamt rund 28 Millionen Deutsche spielen mobil vor allem auf Smartphones. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 38,8 Jahren. Mit 56 Prozent ist die Mehrheit der Mobile Gamer weiblich, 44 Prozent sind Männer. 

Nahezu der gesamte Umsatz mit Mobile Games in Deutschland entfällt auf In-App-Käufe. Damit wurden 2025 rund 2,6 Milliarden Euro umgesetzt, was einem Anteil am Gesamtumsatz mit Mobile Games von 97 Prozent entspricht. Zu diesem hohen Anteil trage laut dem Verband vor allem das Free-to-Play-Prinzip bei, auf dem der Grossteil der Mobile Games beruht: Damit sind Spiele-Apps grundsätzlich kostenlos zugänglich und zusätzliche Inhalte sowie Erweiterungen können freiwillig im Spiel per In-App-Kauf erworben werden. 

Rund 56 Millionen Euro werden mit Gebühren für Online-Gaming-Services auf Smartphones und Tablets generiert – darunter sind Abonnement-Services wie Apple Arcade und Google Play Pass, die Zugang zu einem grossen Spiele-App-Katalog verschaffen und häufig eine werbefreie Nutzung oder die Nutzung ohne den Kauf von Zusatzinhalten ermöglichen. Mit dem Kauf einzelner Spiele-Apps werden nur noch 19 Millionen Euro umgesetzt, was einem Anteil von einem Prozent am Gesamtumsatz entspricht.

«Eine grosse Spielevielfalt von kurzweiligen Gelegenheitsspielen bis hin zu grossen Abenteuerwelten, Online-Multiplayer-Runden und sogar E-Sport-Wettbewerben: All das bietet Mobile Gaming heutzutage einfach und von überall aus. Diese grosse Zugänglichkeit hat diese Games zur beliebtesten Möglichkeit des Spielens in Deutschland gemacht. Dass 28 Millionen Menschen in Deutschland über alle Generationen und Geschlechter Mobile Games spielen, unterstreicht das eindrucksvoll», sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.

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