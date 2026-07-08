Mittelklasse: Nothing zeigt das Phone (4b)

Mit dem Phone (4b) stellt Nothing seinem Mittelklassemodell Phone (4a) eine günstigere Variante zur Seite, die ab sofort für 299 Franken oder 329 Euro erhältlich ist. Im Gegensatz zu den anderen Modellen der Briten gibt es nur eine Speicherkonfiguration mit 8 GB RAM und 128 GB Datenspeicher.

Schon charakteristisch für Nothing ist die Verwendung von LEDs auf der Rückseite im so genannten Glyph Bar. Im Phone (4b) fällt dieser mit fünf kleinen LEDs in einer senkrechten Reihe weniger auffällig aus. Die Leuchten weisen auf eingehende Nachrichten oder erfolgreiche NFC-Zahlungen hin, auch ein Countdown ist möglich. Das gemäss IP64 geschützte Gehäuse kommt in Blau, Schwarz oder Weiss.

Die technische Ausstattung umfasst einen Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Mittelklasse-Prozessor, ein 6,8-Zoll-Amoled-Display mit integriertem Fingerabdrucksensor, 2.344 x 1.080 Pixel und einer Bildfrequenz von 120 Hz sowie einen 5.200-mAh-Akku, der mit maximal 33 Watt nur per Kabel geladen werden kann. Die 50-Megapixel-Hauptkamera nutzt einen kleinen 1/2,76 Zoll Sensor, und auch die 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit 1/4 Zoll Sensor und die 16-Megapixel-Selfiekamera mit 1/3 Zoll Sensor erscheinen auf dem Papier schwächer als beim Nothing Phone (4a).

Das Smartphone wird mit NothingOS 4.1 auf Basis von Android 16 ausgeliefert. Es erhält drei Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Patches.

Siehe auch: Smartphone Nothing Phone (4a) im PCtipp-Test und Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test