Anteil der Erwerbstätigen im Homeoffice legt leicht zu

Die Arbeit im Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Im Jahr 2025 waren demnach 25 Prozent aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich im Homeoffice. Damit war der Anteil etwas höher als im Jahr 2024 mit 24 Prozent und 2023 mit 23 Prozent. Im letzten Jahr hat der Anteil der Erwerbstätigen mit Homeoffice-Anteil somit wieder das Niveau des Corona-Jahres 2021 erreicht. Wie stark sich das Arbeiten von zuhause aus inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 13 % der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich im Homeoffice gearbeitet.

Allerdings hat die Häufigkeit bei jenen, die Homeoffice nutzen noch das Niveau der Pandemiezeit erreicht. So arbeiteten im Jahr 2025 wie im Vorjahr knapp ein Viertel (24 Prozent) der Homeoffice-Nutzer ausschliesslich von zu Hause aus. 46 Prozent arbeiteten weniger als die Hälfte ihrer Arbeitstage zu Hause – wie auch schon im Jahr 2024. Im von der Pandemie stark geprägten Jahr 2021 waren die Anteile noch deutlicher in Richtung Homeoffice-Nutzung verschoben: Damals waren 40 Prozent der Nutzer vollständig im Homeoffice, 31 Prozent arbeiteten seltener im Homeoffice als am Arbeitsplatz.

Der Homeoffice-Anteil von 25 Prozent in Deutschland lag im Jahr 2025 leicht über dem Durchschnitt der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat arbeiteten EU-weit durchschnittlich 23 Prozent aller Erwerbstätigen ab 15 Jahren zumindest gelegentlich von zu Hause aus. In den Niederlanden (52 Prozent), in Schweden (45 Prozent) und in Luxemburg (43 Prozent) war der Homeoffice-Anteil am höchsten. In Rumänien und Bulgarien (jeweils 4 Prozent) und Griechenland (7 Prozent) arbeiteten anteilig die wenigsten Berufstätigen von zu Hause aus.

Unternehmensgrösse, Alter und Branche als wichtige Faktoren

Wie häufig Erwerbstätige Homeoffice nutzen, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, etwa von der Grösse des Unternehmens oder dem Alter der Beschäftigten. So steigt der Homeoffice-Anteil mit der Grösse des Unternehmens: Arbeiteten in kleinen Unternehmen mit maximal 49 Mitarbeitern 19 Prozent der Erwerbstätigen von zu Hause aus, so waren es in mittleren Unternehmen (50 bis 249 Personen) 23 Prozent. In grossen Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern war der Homeoffice-Anteil mit 35 Prozent am höchsten.

Den höchsten Homeoffice-Anteil unter den Erwerbstätigen, die zumindest gelegentlich von zu Hause arbeiteten, hatten 2025 die 35- bis 44-Jährigen mit 30 Prozent, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 28 Prozent. Am seltensten nutzten Homeoffice die 15- bis 24-jährigen (10 Prozent) und die 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen (22 Prozent). Unterschiedliche private und berufsbedingte Faktoren können hier laut Destatis eine Rolle spielen. Beispielsweise kann bei jüngeren Erwerbstätigen die Berufsausbildung die Möglichkeiten für Homeoffice einschränken. In den mittleren Altersjahren kann die Notwendigkeit, private Verpflichtungen mit dem Beruf zu vereinbaren, zu einer stärkeren Nutzung des Homeoffice führen.

Wie häufig Homeoffice genutzt wird, hängt auch stark von der jeweiligen Branche ab. Am höchsten war der Anteil 2025 in den Bereichen IT-Dienstleistungen und Verwaltung und Führung von Unternehmen sowie in der Unternehmensberatung: Dort arbeiteten jeweils knapp drei Viertel (74 Prozent) der Erwerbstätigen zumindest gelegentlich von zu Hause aus. Im Bereich Informationsdienstleistungen nahmen gut zwei Drittel (68 Prozent) Homeoffice in Anspruch, wie auch bei Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (68 Prozent). In der Gastronomie konnten mit 6 Prozent die wenigsten Erwerbstätigen ihre Arbeit auch zu Hause ausüben. Auch eine Tätigkeit in der Gebäudebetreuung oder im Garten- und Landschaftsbau (7 Prozent), im Kfz-Handel sowie der Kfz-Reparatur oder im Einzelhandel (jeweils 10 Prozent) wurde nur selten im Homeoffice ausgeübt.