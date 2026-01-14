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Boris Boden
14. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Weltmarkt

Apple hat 2025 die meisten Smartphones verkauft

Nach ersten Zahlen von Marktforschern hat Apple Samsung bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen im Jahr 2025 überholt. Der Markt ist nur noch leicht gewachsen.
© (Quelle: ChatGPT)

Die ersten Marktforscher haben sich an eine Analyse der Verkaufszahlen von Smartphones auf dem weltweiten Markt für das Gesamtjahr 2025 gewagt. Laut Counterpoint Research wurden dort 2 Prozent mehr Geräte verkauft als im Vorjahr, wobei sich das Wachstum vor allem aus dem Premiumsegment speiste und die negativen Einfüsse durch Zölle geringer ausfielen als erwartet. Für 2026 sind die Analysten weniger optimistisch, da die steigenden Preise für Speicherchips die Smartphones deutlich teurer machen dürften.

Bei den Herstellern konnte im seit Jahren engen Kopf-an-Kopf-Rennen 2025 Apple Samsung überholen: Die Verkäufe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent und brachten den iPhones einen Marktanteil von 20 Prozent. Vor allem das vierte Quartal war nach dem Start der 17er-Serie und einem Rekordmarktanteil von 25 Prozent stark.

Doch angesichts der schwachen Marktlage sind auch die 5 Prozent Wachstum von Samsung ein gutes Ergebnis. Der Marktanteil von 19 Prozent bringt den Koreanern weiter einen deutlichen Abstand zum Dritten Xiaomi mit 13 Prozent. Dahinter folgen die chinesischen Hersteller Vivo und Oppo auf den weiteren Plätzen mit jeweils acht Prozent Marktanteil.  

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