Apple nimmt ältere iPhones aus dem Programm

Apple hat letzte Woche die vier neuen Modelle des iPhone 16 präsentiert, die vorbestellbar sind. Gleichzeitig nutzt der Hersteller diesen Zeitpunkt, um sein Portfolio zu bereinigen. Nicht mehr im Shop angeboten werden das drei Jahre alte iPhone 13 sowie die letztjährigen iPhones 15 Pro und 15 Pro Max. Sie sind aber in Restbeständen immer noch im Handel, der Distribution und bei Netzbetreibern zu bekommen.

Die Auswahl erstaunt etwas, da gerade die 15 Pro-Modelle die beiden einzigen älteren iPhones sind, die auch per Software-Update mit der neuen KI "Apple Intelligence" funktionieren sollen, während bei den Basisvarianten 15 und 15 Plus, die weiter verkauft werden, die Hardware dafür nicht leistungsfähig genug ist.

Im Angebot verbleibt als günstigstes Modell das seit 2022 verfügbare iPhone SE ab 449 Franken. Für das iPhone 14 und das 14 Plus sinken die Einstiegspreise auf 629 und 729 Franken. Das iPhone 15 wird ebenfalls günstiger und ist ab 729 Franken zu haben, das 15 Plus fällt auf 849 Franken.