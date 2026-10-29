Apple räumt Displayprobleme beim iPhone Duo ein

Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares iPhone, kämpft kurz nach dem Verkaufsstart mit Schäden am Innendisplay. Seit dem 24. Oktober schildern Besitzer auf der Diskussionsplattform Reddit ein einheitliches Schadensbild: Entlang der Falz entsteht ein Bruch, danach leuchtet eine Pixelreihe dauerhaft weiss. TechSpot beschreibt eine «riesige weisse L-Form», die vom Rand bis zur Mitte des Innendisplays reicht. Fotos stammen nach diesen Angaben aus den USA, Australien und China und sind auf Reddit, X und in MacRumors-Foren verbreitet. Die Umstände der meisten Aufnahmen sind unklar.

Ein Nutzer aus Australien meldete den Schaden sechs Stunden nach dem Kauf und nach weniger als 20 Öffnungen. Er habe zunächst etwas am Scharnier gespürt, dann sei ein Knacken zu hören gewesen. Äussere Spuren gab es laut TechSpot nicht. 9to5Mac zählt etwa zehn Einzelfälle. Einige Geräte seien schon während der Ersteinrichtung ausgefallen.

Apple spricht von einer kleinen Anzahl

Apple hat die Probleme bestätigt. Wie 9to5Mac berichtet, erklärte das Unternehmen, einen Fehler bei einer kleinen Zahl von iPhone Duo zu kennen. Wie viele Geräte betroffen sind, ist offen. 9to5Mac geht davon aus, dass bisher Hunderttausende bis Millionen Geräte verkauft wurden und nur ein kleiner Anteil betroffen ist. Tester, die das Gerät tausendfach gefaltet haben, berichten von keinen Rissen. Zur Ursache gibt es nur Vermutungen. Nach der von 9to5Mac genannten Theorie drückt ein schlecht ausgerichtetes Scharnierbauteil von unten gegen das Display. Bestätigt ist das nicht.

Austausch läuft uneinheitlich

Wie der Umtausch funktioniert, hängt nach den Berichten vom Kanal ab. Im Apple Store bekamen Käufer laut 9to5Mac und TechSpot meist sofort ein Ersatzgerät. Über den Apple-Support gab es dagegen nur einen Express-Austausch gegen Vorauszahlung des vollen Preises, mit unklarem Liefertermin. Bei Mobilfunkanbietern fehlten Ersatzgeräte. Ein Kunde sollte laut 9to5Mac den Schaden selbst zahlen, weil man ihm unterstellte, das Gerät fallen gelassen zu haben. Deskmodder hatte am 24. Oktober über einen angeblich verweigerten Garantieaustausch berichtet. Nach TechSpot kosten Reparatur oder Ersatz ohne AppleCare+ in den USA zwischen 49 und 1'499 US-Dollar.

Lieferzeiten in Deutschland

In Deutschland ist das iPhone Duo seit dem 23. Oktober im Handel und kostet ab 2'299 Euro oder 1'999 Franken. Die Lieferzeiten reichen je nach Anbieter von wenigen Wochen bis Ende Januar, bei Apple selbst ist es der 25. Januar 2027. Viele Käufer haben ihr Gerät deshalb noch gar nicht, werden aber Fragen zu den Berichten stellen. Wer das Duo verkauft oder über Verträge vermittelt, sollte klären, wohin sich Kunden im Schadensfall wenden können und ob Ersatzgeräte verfügbar sind. Fälle aus Deutschland oder der Schweiz sind bisher allerdings noch nicht bekannt.