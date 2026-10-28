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Roland Bernhard
28. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Snom nennt 500 neue Partner in sechs Monaten

Der Berliner Hersteller von IP-Telefonen hat nach eigenen Angaben binnen sechs Monaten mehr als 500 Partner gewonnen. Beim Distributortreffen in Rom ging es um Vertriebsstrategien und Geschäftsfelder jenseits der klassischen IP-Telefonie
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Snom stellt IP-Telefone für den professionellen Einsatz her. Das Unternehmen will seine Partner auch jenseits der klassischen IP-Telefonie unterstützen

© Snom

In den vergangenen sechs Monaten ist das internationale Partnernetzwerk von Snom nach Unternehmensangaben um mehr als 500 Partner gewachsen. Der Hersteller nennt Zuwächse in den Regionen EMEA und APAC. Ob es sich dabei um Distributoren oder Fachhändler handelt, geht aus den Angaben nicht hervor, auch Zahlen für Deutschland nennt Snom nicht. Am 14. und 15. Oktober lud das Unternehmen in Rom zum VIP Distribution Event. Eingeladen waren Platinum- und Gold-Distributoren sowie ausgewählte Partner mit besonderem Entwicklungspotenzial. Das Treffen fand nach 2024 zum zweiten Mal statt, damals in der Nähe von Barcelona. Snom hat in Italien seit 2009 eine eigene Niederlassung.

Vertrieb als Schwerpunkt

Den Ausbau des Vertriebsnetzes führt Snom auf den Kurs zurück, den das Unternehmen vor rund eineinhalb Jahren eingeschlagen hat. Dazu gehören laut Hersteller Lead-Generierung, Schulungen und Massnahmen zur Geschäftsentwicklung vor Ort. Auch das Partnerprogramm und das Schulungsangebot wurden weiterentwickelt. Die Partner sollen damit komplexere Projekte umsetzen können.

Fabio Albanini, Senior Vice President Sales & Operations bei Snom, relativiert die Zahl selbst: «Die reine Anzahl der Partner reicht jedoch nicht aus, um den Erfolg einer Vertriebsstrategie zu beurteilen», erklärt er. «Entscheidend ist für uns, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die spezifischen Anforderungen der einzelnen Märkte zu verstehen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Partner neue Geschäftsmöglichkeiten erschliessen können.»

Themen in Rom

In Rom stellten Verantwortliche aus Produktmanagement, Sales und Marketing die Produkt-Roadmaps und die geplanten Vertriebsmassnahmen vor. Ein Schwerpunkt war das Hospitality-Segment, also der Markt für Hotels und Gastgewerbe, für das Snom vor zwei Jahren ein eigenes Produktportfolio eingeführt hat. Ausserdem ging es um die Enterprise- und Carrier-Märkte, deren Anforderungen sich bei Projekten, Technik und Vertrieb unterscheiden. Weitere Themen waren die Neuerungen im Partnerprogramm und länderspezifische Vertriebsstrategien.

Beim Portfolio verweist Snom auf das neue Spitzenmodell D895M, mit dem die professionelle IP-Telefonserie D8xx komplett ist. Hinzu kommen die Weiterentwicklung der schnurlosen Lösungen und des Hospitality-Portfolios. Für 2027 kündigt der Hersteller weitere Produktneuheiten an. Damit will Snom seinen Partnern auch ausserhalb der klassischen IP-Telefonie zusätzliche Projekte eröffnen.

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