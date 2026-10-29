Gratis-PCtipp-Webinar
«CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»
Darum geht es im Webinar: Gestalten Sie ein persönliches CEWE-FOTOBUCH als Weihnachtsgeschenk und machen aus Ihren schönsten Erinnerungen so eine persönliche Erinnerung für Ihre Liebsten. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr CEWE-FOTOBUCH mit Veredelungen, Videos und einer beeindruckenden Panoramaseite stimmig gestalten. Entdecken Sie ausserdem unsere aktuelle Software, neue Designvorlagen und weitere Geschenkideen, zum Beispiel einen Fotokalender mit Ihren Lieblingsfotos:
- Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit persönlichen Erinnerungen aus?
- Welche Inhalte gehören hinein, und wie lassen sich diese in das stimmige Licht setzen?
- Wie bauen Sie das CEWE-Fotobuch optimal von der ersten bis zur letzten Seite auf?
- Mit welche einzigartigen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das CEWE-Fotobuch als Weihanchtsgeschenk veredeln?
Ausserdem stellt Ihnen Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild), der durch das PCtipp-CEWE-Webinar führt, die aktuelle Software sowie spannende Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie das CEWE-Fotobuch nicht nur individuell gestalten und so visuell erlebbar zu machen. Zudem gibt es auch spannende Neuheiten, mit denen das CEWE-Fotobuch noch professioneller wird.
👉 Verpassen Sie nicht die Gelegenheit für Ihr ein individuell erstelltes, professionelles Weihnachtsgeschenk. Melden Sie sich jetzt kostenlos für das CEWE-Webinar an!
- Was: kostenloses PCtipp-CEWE-FOTOBUCH-Webinar: «CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»
- Wann: am Donnerstag, den 12. November 2026, ab 16.00 Uhr
- Dauer: ca. 60 min
- Anmeldung: hier
Kommentare