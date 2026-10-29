Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
29. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Gratis-PCtipp-Webinar

«CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»

PCtipp präsentiert Ihnen exklusiv das Webinar mit Marktführer CEWE zum Thema «CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten». Seien Sie am Donnerstag, den 12. November 2026 ab 16 Uhr dabei. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.
teaser_CEWE_Weihnachtsgeschenk.jpg

Das perfekte Fotobuch als Weihnachtsgeschenk lässt sich im Handumdrehen mit CEWE-FOTOBUCH gestalten

© CEWE

Darum geht es im Webinar: Gestalten Sie ein persönliches CEWE-FOTOBUCH als Weihnachtsgeschenk und machen aus Ihren schönsten Erinnerungen so eine persönliche Erinnerung für Ihre Liebsten. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr CEWE-FOTOBUCH mit Veredelungen, Videos und einer beeindruckenden Panoramaseite stimmig gestalten. Entdecken Sie ausserdem unsere aktuelle Software, neue Designvorlagen und weitere Geschenkideen, zum Beispiel einen Fotokalender mit Ihren Lieblingsfotos:

  • Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit persönlichen Erinnerungen aus?
  • Welche Inhalte gehören hinein, und wie lassen sich diese in das stimmige Licht setzen?
  • Wie bauen Sie das CEWE-Fotobuch optimal von der ersten bis zur letzten Seite auf?
  • Mit welche einzigartigen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das CEWE-Fotobuch als Weihanchtsgeschenk veredeln?
CEWE_Andreas_Scholz_web.jpg

Andreas Scholz: Fotobuch-Experte von CEWE

 © CEWE

Ausserdem stellt Ihnen Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild), der durch das PCtipp-CEWE-Webinar führt, die aktuelle Software sowie spannende Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie das CEWE-Fotobuch nicht nur individuell gestalten und so visuell erlebbar zu machen. Zudem gibt es auch spannende Neuheiten, mit denen das CEWE-Fotobuch noch professioneller wird.

👉 Verpassen Sie nicht die Gelegenheit für Ihr ein individuell erstelltes, professionelles Weihnachtsgeschenk. Melden Sie sich jetzt kostenlos für das CEWE-Webinar an!
 

  • Was: kostenloses PCtipp-CEWE-FOTOBUCH-Webinar: «CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»
  • Wann: am Donnerstag, den 12. November 2026, ab 16.00 Uhr
  • Dauer: ca. 60 min
  • Anmeldung: hier
Zur Webinar-Anmeldung

Kommentare

Veranstaltungen PCtipp Academy
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Das Apple iPhone 18 Duo
News
Apple räumt Displayprobleme beim iPhone Duo ein
Bei einer kleinen Zahl der ersten faltbaren iPhones brechen die Innendisplays, wie Apple bestätigt. Nutzer melden die Schäden teils schon wenige Stunden nach dem Kauf.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
29. Okt 2026
Mehr erfahren
GM9_7444-scaled.jpg
News
Snom nennt 500 neue Partner in sechs Monaten
Der Berliner Hersteller von IP-Telefonen hat nach eigenen Angaben binnen sechs Monaten mehr als 500 Partner gewonnen. Beim Distributortreffen in Rom ging es um Vertriebsstrategien und Geschäftsfelder jenseits der klassischen IP-Telefonie
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Okt 2026
Mehr erfahren
Mobiler Zutritt im modernen Büro.png
News
Samsung und Telekom machen das Smartphone zum digitalen Schlüssel
Samsung zeigt auf der Sicherheitsmesse it-sa gemeinsam mit der Deutschen Telekom, wie Smartphones als digitale Identitätsnachweise eingesetzt werden können. Zudem stellt der Hersteller Neuerungen seiner Sicherheitsplattform Knox Native vor, die den Einsatz von Anwendungen auf dienstlichen Mobilgeräten in Behörden erleichtern sollen.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
27. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Backup-Infos
In welcher Datei liegen eigentlich Ihre Browser-Bookmarks?
Beim Backup würden Sie von Ihrem Webbrowser gerne nur die Lesezeichen bzw. Favoriten sichern. Aber wo sind die auf Windows-Systemen gespeichert? Wir zeigen es für Google Chrome, Microsoft Edge (alt und neu), Mozilla Firefox und Internet Explorer.
5 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Okt 2020
Gemini_Generated_Image_neoga0neoga0neog_web.jpg
Praxis
Software-Tipps
10 Gratis-Tools für Windows
Nicht jede nützliche Software muss Geld kosten. Mit den richtigen Freeware-Programmen erweitern Sie Windows um praktische Funktionen und erledigen viele Aufgaben schneller, einfacher und komfortabler.
7 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
20. Okt 2026
ChatGPT Image 17. Juni 2026, 08_22_08_web.jpg
Praxis
App-Tipps
Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten
Europa möchte sich von den USA softwaretechnisch unabhängiger machen. Dieser Wunsch hält auch zunehmend bei Privatanwendern Einzug. In diesem Artikel finden Sie die besten Alternativen zu häufig genutzter US-Software.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
6. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare