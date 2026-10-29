«CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»

Ausserdem stellt Ihnen Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild), der durch das PCtipp-CEWE-Webinar führt, die aktuelle Software sowie spannende Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie das CEWE-Fotobuch nicht nur individuell gestalten und so visuell erlebbar zu machen. Zudem gibt es auch spannende Neuheiten, mit denen das CEWE-Fotobuch noch professioneller wird.



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