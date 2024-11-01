Apple-Woche bringt Mac Hardware-Updates mit M4 Chip

Mac mini

Apple hat auch den neuen Mac mini vorgestellt, der mit der Power des M4 und des neuen M4 Pro kommt. Da er rund um den Apple Chip entwickelt worden ist, ist er nur 12,70 x 12,70 cm klein und packt eine starke Performance in ein noch kompakteres Gehäuse. Mit dem M4 liefert der Mac mini eine bis zu 1,8-mal schnellere CPU Performance und 2,2-mal schnellere GPU Performance im Vergleich zum M1 Modell. Mit dem M4 Pro erweitert er die fortschrittlichen Technologien des M4, um noch anspruchsvollere Workloads zu bewältigen. Damit sie bequemer zu erreichen sind, bietet er Anschlussmöglichkeiten auf der Vorder- und Rückseite und kommt zum ersten Mal mit Thunderbolt 5 für eine schnellere Datenübertragung beim M4 Pro Modell. Der neue Mac mini ist zudem für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert soll, wie Nutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken, und dabei ihre Privatsphäre schützt. Als erster CO₂ neutraler Mac markiert der neue Mac mini einen wichtigen Meilenstein beim Umweltschutz und reduziert die Treibhausgasemissionen bei Materialien, Fertigung, Transport und Nutzung um über 80 Prozent.2 Mit einem Preis ab nur CHF 599,– inkl. MwSt. mit 16 GB Arbeitsspeicher kann der neue Mac mini vorbestellt werden und ist ab 8. November erhältlich.

https://www.apple.com/chde/mac-mini/