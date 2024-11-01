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Patrick Hediger
1. Nov 2024
Lesedauer 4 Min.

Mehr Rechenpower

Apple-Woche bringt Mac Hardware-Updates mit M4 Chip

Diese Woche hat Apple Hardware-Updates beim iMac, dem Mac mini sowie dem MacBook Pro verkündet. Alle haben den M4 Chip in verschiedenen Varianten eingebaut bekommen.
© (Quelle: Apple)

iMac

Apple hat den neuen iMac angekündigt, mit dem leistungsstarken M4 Chip und Apple Intelligence, in einem ultradünnen Design. Mit dem M4 ist der iMac bis zu 1,7-mal schneller bei alltäglichen Produktivitätsaufgaben und bis zu 2,1-mal schneller bei anspruchsvollen Workflows wie Fotobearbeitung und Gaming im Vergleich zum iMac mit M1. Mit der Neural Engine im M4 ist der iMac laut Apple der weltbeste All-in-One Computer für KI und ist für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert, wie Nutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken und dabei ihre Privatsphäre schützt. Der neue iMac ist in vielen neuen Farben erhältlich und das 24" 4.5K Retina Display kommt mit einer neuen Option mit Nanotexturglas. Der iMac hat eine neue 12MP Center Stage Kamera mit Schreibtischansicht, bis zu vier Thunderbolt 4 Anschlüsse3 und farblich passendes Zubehör mit USB‑C Anschluss. Mit einem Preis ab CHF 1.299,– inkl. MwSt. und ab sofort mit 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher kann der neue iMac vorbestellt werden und ist ab Freitag, 8. November erhältlich.

https://www.apple.com/chde/imac/

Mac mini

Apple hat auch den neuen Mac mini vorgestellt, der mit der Power des M4 und des neuen M4 Pro kommt. Da er rund um den Apple Chip entwickelt worden ist, ist er nur 12,70 x 12,70 cm klein und packt eine starke Performance in ein noch kompakteres Gehäuse. Mit dem M4 liefert der Mac mini eine bis zu 1,8-mal schnellere CPU Performance und 2,2-mal schnellere GPU Performance im Vergleich zum M1 Modell. Mit dem M4 Pro erweitert er die fortschrittlichen Technologien des M4, um noch anspruchsvollere Workloads zu bewältigen. Damit sie bequemer zu erreichen sind, bietet er Anschlussmöglichkeiten auf der Vorder- und Rückseite und kommt zum ersten Mal mit Thunderbolt 5 für eine schnellere Datenübertragung beim M4 Pro Modell. Der neue Mac mini ist zudem für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert soll, wie Nutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken, und dabei ihre Privatsphäre schützt. Als erster CO₂ neutraler Mac markiert der neue Mac mini einen wichtigen Meilenstein beim Umweltschutz und reduziert die Treibhausgasemissionen bei Materialien, Fertigung, Transport und Nutzung um über 80 Prozent.2 Mit einem Preis ab nur CHF 599,– inkl. MwSt. mit 16 GB Arbeitsspeicher kann der neue Mac mini vorbestellt werden und ist ab 8. November erhältlich.

https://www.apple.com/chde/mac-mini/

MacBook Pro

Apple hat ebenfalls das neue MacBook Pro mit der Power der M4 Chipfamilie vorgestellt: Mit M4, M4 Pro und M4 Max liefert es eine viel schnellere Performance und erweiterte Funktionen. Das 14" MacBook Pro ist ab sofort in Space Schwarz und Silber erhältlich, kommt mit der superschnellen Performance des M4 sowie drei Thunderbolt 4 Anschlüssen und hat mindestens 16 GB Arbeitsspeicher – und das alles ab CHF 1.599,– inkl. MwSt. Die 14" und 16" Modelle mit M4 Pro und M4 Max haben Thunderbolt 5 für schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und fortschrittliche Konnektivität. Alle Modelle kommen mit einem Liquid Retina XDR Display, das mit der neuen Display-Option mit Nanotexturglas und bis zu 1.000 Nits Helligkeit für SDR Inhalte noch besser wird, einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera und bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit – die längste, die es je bei einem Mac gegeben hat.1 Das neue MacBook Pro kann vorbestellt werden und ist ab 8. November erhältlich.

https://www.apple.com/chde/macbook-pro/

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