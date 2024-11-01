Mehr Rechenpower
Apple-Woche bringt Mac Hardware-Updates mit M4 Chip
iMac
Apple hat den neuen iMac angekündigt, mit dem leistungsstarken M4 Chip und Apple Intelligence, in einem ultradünnen Design. Mit dem M4 ist der iMac bis zu 1,7-mal schneller bei alltäglichen Produktivitätsaufgaben und bis zu 2,1-mal schneller bei anspruchsvollen Workflows wie Fotobearbeitung und Gaming im Vergleich zum iMac mit M1. Mit der Neural Engine im M4 ist der iMac laut Apple der weltbeste All-in-One Computer für KI und ist für Apple Intelligence entwickelt worden – das persönliche intelligente System, das verändert, wie Nutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken und dabei ihre Privatsphäre schützt. Der neue iMac ist in vielen neuen Farben erhältlich und das 24" 4.5K Retina Display kommt mit einer neuen Option mit Nanotexturglas. Der iMac hat eine neue 12MP Center Stage Kamera mit Schreibtischansicht, bis zu vier Thunderbolt 4 Anschlüsse3 und farblich passendes Zubehör mit USB‑C Anschluss. Mit einem Preis ab CHF 1.299,– inkl. MwSt. und ab sofort mit 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher kann der neue iMac vorbestellt werden und ist ab Freitag, 8. November erhältlich.
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