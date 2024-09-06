IFA 2024
Asus mit neuen Copilot+-Laptops und PCs
Asus präsentiert auf der IFA 2024 seine neue Serie der Copilot+-Laptops/-PCs, die mit Intels neuer Core-Ultra-Prozessorgeneration ausgestattet sind, und gegenüber Konkurrent Qualcomm und deren Snapdragon-Serie vor allem bezüglich Akkuleistung aufholen sollen. Daneben bieten die Prozessoren umfangreiche Sicherheitsfunktionen sowie innovative AI-Funktionen, und werden nun ebenso als CoPilot+-Modell geführt.
Zenbook S-Serie: ultraportabel und edel
Das neue Zenbook S 14 (UX5406) will Mobilität mit Design und Leistung kombinieren. Die als Premium-Serie vorgestellten Geräte gehören zu den schlanken 14-Zoll-Laptops von Asus - mit einem dünnen Profil von nur 1,1 cm und einem Gewicht von «federleichten» 1,2 kg. Das Zenbook S 14 verfügt über einen Aussendeckel aus Ceraluminum-Material, einer Keramik-Aluminium-Kombination.
Trotz des ultraschlanken Formfaktors stattet Hersteller Asus das Zenbook S 14 mit einem Intel-Core-Ultra 9 (2. Generation) aus. Beim Bildschirm handelt es sich um ein 3K grosses OLED-Display (120 Hz). Beim Sound kommen vier Lautsprechern zum Einsatz. Die AI-Rauschunterdrückung soll dabei für kristallklare Konferenzgespräche, die FHD-AiSense-IR-Kamera AI-Effekte für verbesserte Videointeraktionen sorgen.
Mit zur Zenbook-Serie gehört ausserdem das Zenbook S 16 (UX5606), welches der Hersteller als schlankes und leichtes 16-Zoll-Laptop spezifiziert. Es ist ebenso mit einem Intel-Core-Ultra (2. Generation) ausgestattet, und soll «sehr» mobile Nutzer unterstützen, die einen erweiterten Arbeitsbereich suchen. Die Asus-Zenbook-S-14-Serie ist ab sofort ab circa 1700 Franken im Asus-eShop vorbestellbar. Das Asus Zenbook S 16 wird voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres verfügbar sein.
Vivobook S 14 und 14/16 Flip: Leistung mit DesignHersteller Asus lanciert das Vivobook S 14 (S5406SA) als schlankes und leichtes 1,3 kg schweres Kraftpaket, das, so der Anbieter, für mobile Produktivität und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit einer Bauhöhe von lediglich 1,39 cm und einem Ganzmetallgehäuse soll es eben Leistung mit Ästhetik verbindet. Ausgestattet ist das Notebook mit der hauseigenen IceCool-Wärmetechnologie, die aus zwei Lüftern respektive Belüftungsöffnungen besteht. Je nach Konfiguration variieren beim CoPilot+-Modell der Intel-Prozessor (Core Ultra 7, 2. Generation), das Asus auf eine Akkulaufzeit von maximal 22 Stunden spezifiziert, Nutz- und Arbeitsspeicher. Ebenso Bestandteil sind die ErgoSense-Tastatur mit anpassbarer Ein-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung, ein grosses ErgoSense-Touchpad für mehr Komfort und Kontrolle und WiFi-7-Konnektivität. Das Seitenverhältnis des 120-Hz-Bildschirms (3K) misst 16:10. Das Asus Vivobook S 14 soll ab dem vierten Quartal 2024 für rund 1100 Franken erhältlich sein.
Vivobook 14/16 Flip: vielseitiges AI-Convertible
Das Asus Vivobook 14 Flip (TP3407) ist ein vielseitiges 14 Zoll grosses Convertible-Laptop, bietet ein um 360° Grad drehbares Scharnier und ermöglicht so den Einsatz als klassisches Laptop-, sowie den Zelt-, Stand- oder Tablet-Modus, um das Gerät nach eigenen Wünschen zu nutzen. Daneben ist auch selbstverständlich die Eingabe über den mitgelieferten Asus-Pen-2.0 möglich. Zum Design: Das Convertible ist 1,7 cm dick, wiegt rund 1,5 kg und ist so, nach Angaben des Herstellers der idealen Begleiter für unterwegs. Unter der Haube kann das Vivobook 14 Flip von einem Intel-Core-Ultra-7-Prozessor (2. Generation) angetrieben werden. Ausserdem verfügt das Gerät über einen 75-Wh-Akku, WiFi-7-Konnektivität und ein von Harman Kardon zertifiziertes Dolby Atmos-Audiosystem. Beim artverwandten und ebenso neu vorgestellten Vivobook 16 Flip (TP3607) handelt es sich hingegen um ein 16-Zoll grosses Converetible mit einem 3K-OLED-Display. Die Asus-Vivobook-14- und -16-Flip-Modelle werden voraussichtlich ab dem ersten Quartal Q1 2025 verfügbar sein.
ExpertBook P und NUC Mini: AI-Arbeitstier und Mini-PCDie neue ExpertBook P-Serie (P1, P3 und P5) richtet sich an AI-gestütztes Computing für kleine und mittelständische Unternehmen und den professionellen Einsatz. Das Flaggschiff, das ExpertBook P5 (P5405) ist mit Intels Core-Ultra-Prozessoren (2. Generation) ausgestattet, und integriert die hauseigenen AI-ExpertMeet-Tools für AI-gestützte Online-Meetings (z.B. AI-Übersetzung, AI-Untertiteln, Meeting-Zusammenfassungen, AI-Rauschunterdrückung und geschäftliches Wasserzeichen).
Auf der BIOS-Ebene werden u.a. Funktionen wie Secure Boot und die Trusted Platform Module (TPM) unterstützt, um vor unbefugten Eingriffen beim Systemstart zu schützen. Ein optionales SafeGuard Backup-Tool sichert und verschlüsselt wichtige Daten. Schöne Beigabe: McAfee+ Premium Individual Unlimited ist ab September 2024 auf allen Laptops der ExpertBook P-Serie vorinstalliert und für ein Jahr kostenlos nutzbar. Zudem erhöht das ExpertBook P5 mithilfe AI-gestützter Deepfake-Erkennungstechnologien die Sicherheit.
Das ExpertBook P5 verwendet eine industriell recycelte Aluminiumlegierung und recycelten Stahl, um die Umweltbelastung zu minimieren. Das Asus ExpertBook P5 ist ab November 2024 ab ca. 1000 Franken und das ExpertBook P1 ab Dezember 2024 ab rund 450 Franken verfügbar. Das ExpertBook P3 ist erst für 2025 geplant.
ASUS NUC 14 Pro AI: kompaktes AI-Kraftpaket
Der Asus NUC 14 Pro AI wird, je nach Konfiguration, bereits mit einem Intel- Core-Ultra-9-Prozessor (CPU, GPU und NPU), DDR5-Speicher, unterschiedlichen SSD-Konfigurationen ausgeliefert und ist für den professionellen Einsatz geplant. Untergebracht in einem kompakten 0,6-Liter-Gehäuse mit einer Systemhöhe von 34 mm ist der Mini platzsparend und eignet sich so für den Einsatz bei Edge-Computing-Anwendungen. Er soll, so Asus, eine doppelt so hohe Grafikleistung, im Vergleich zum Vorgänger, bieten. Ausserdem mit an Bord sind ein, nach Angaben des Herstellers, fortschrittliches Kühlsystem sowie Funktionen wie Secure Boot, eine Fingerabdruckerkennung und das Trusted-Platform-Modul (TPM). Die ebenso integrierten Lautsprecher und Mikrofone unterstützen Sprachbefehle, während das Asus Control Center Remote Management und Microsofts Windows Autopilot die IT-Abläufe und das Deployment von Geräten optimieren.
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