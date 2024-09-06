Asus mit neuen Copilot+-Laptops und PCs

Trotz des ultraschlanken Formfaktors stattet Hersteller Asus das Zenbook S 14 mit einem Intel-Core-Ultra 9 (2. Generation) aus. Beim Bildschirm handelt es sich um ein 3K grosses OLED-Display (120 Hz). Beim Sound kommen vier Lautsprechern zum Einsatz. Die AI-Rauschunterdrückung soll dabei für kristallklare Konferenzgespräche, die FHD-AiSense-IR-Kamera AI-Effekte für verbesserte Videointeraktionen sorgen.

Mit zur Zenbook-Serie gehört ausserdem das Zenbook S 16 (UX5606), welches der Hersteller als schlankes und leichtes 16-Zoll-Laptop spezifiziert. Es ist ebenso mit einem Intel-Core-Ultra (2. Generation) ausgestattet, und soll «sehr» mobile Nutzer unterstützen, die einen erweiterten Arbeitsbereich suchen. Die Asus-Zenbook-S-14-Serie ist ab sofort ab circa 1700 Franken im Asus-eShop vorbestellbar. Das Asus Zenbook S 16 wird voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres verfügbar sein.

Vivobook S 14 und 14/16 Flip: Leistung mit Design

Vivobook 14/16 Flip: vielseitiges AI-Convertible

Hersteller Asus lanciert das Vivobook S 14 (S5406SA) als schlankes und leichtes 1,3 kg schweres Kraftpaket, das, so der Anbieter, für mobile Produktivität und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit einer Bauhöhe von lediglich 1,39 cm und einem Ganzmetallgehäuse soll es eben Leistung mit Ästhetik verbindet. Ausgestattet ist das Notebook mit der hauseigenen IceCool-Wärmetechnologie, die aus zwei Lüftern respektive Belüftungsöffnungen besteht. Je nach Konfiguration variieren beim CoPilot+-Modell der Intel-Prozessor (Core Ultra 7, 2. Generation), das Asus auf eine Akkulaufzeit von maximal 22 Stunden spezifiziert, Nutz- und Arbeitsspeicher. Ebenso Bestandteil sind die ErgoSense-Tastatur mit anpassbarer Ein-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung, ein grosses ErgoSense-Touchpad für mehr Komfort und Kontrolle und WiFi-7-Konnektivität. Das Seitenverhältnis des 120-Hz-Bildschirms (3K) misst 16:10. Das Asus Vivobook S 14 soll ab dem vierten Quartal 2024 für rund 1100 Franken erhältlich sein.

Das Asus Vivobook 14 Flip (TP3407) ist ein vielseitiges 14 Zoll grosses Convertible-Laptop, bietet ein um 360° Grad drehbares Scharnier und ermöglicht so den Einsatz als klassisches Laptop-, sowie den Zelt-, Stand- oder Tablet-Modus, um das Gerät nach eigenen Wünschen zu nutzen. Daneben ist auch selbstverständlich die Eingabe über den mitgelieferten Asus-Pen-2.0 möglich. Zum Design: Das Convertible ist 1,7 cm dick, wiegt rund 1,5 kg und ist so, nach Angaben des Herstellers der idealen Begleiter für unterwegs. Unter der Haube kann das Vivobook 14 Flip von einem Intel-Core-Ultra-7-Prozessor (2. Generation) angetrieben werden. Ausserdem verfügt das Gerät über einen 75-Wh-Akku, WiFi-7-Konnektivität und ein von Harman Kardon zertifiziertes Dolby Atmos-Audiosystem. Beim artverwandten und ebenso neu vorgestellten Vivobook 16 Flip (TP3607) handelt es sich hingegen um ein 16-Zoll grosses Converetible mit einem 3K-OLED-Display. Die Asus-Vivobook-14- und -16-Flip-Modelle werden voraussichtlich ab dem ersten Quartal Q1 2025 verfügbar sein.

ExpertBook P und NUC Mini: AI-Arbeitstier und Mini-PC

Die neue ExpertBook P-Serie (P1, P3 und P5) richtet sich an AI-gestütztes Computing für kleine und mittelständische Unternehmen und den professionellen Einsatz. Das Flaggschiff, das ExpertBook P5 (P5405) ist mit Intels Core-Ultra-Prozessoren (2. Generation) ausgestattet, und integriert die hauseigenen AI-ExpertMeet-Tools für AI-gestützte Online-Meetings (z.B. AI-Übersetzung, AI-Untertiteln, Meeting-Zusammenfassungen, AI-Rauschunterdrückung und geschäftliches Wasserzeichen).