ASUS Zenbook 14: ausdauernd und robust

Ein Notebook, das den ganzen Tag durchhält, im Rucksack kaum auffällt und trotzdem etwas aushält: Diese Kombination ist selten. Meist geht die Ausdauer auf Kosten des Gewichts oder ein besonders schlankes Gehäuse quittiert den ersten Stoss mit einer Delle. Das ASUS Zenbook 14 (UX3480QA) geht die Sache anders an: Es kombiniert einen sparsamen Snapdragon-X-Prozessor mit einem Gehäuse aus Hightech-Keramik und einem OLED-Display – und wiegt dabei nur 1,1 Kilogramm.

Bis zu 30 Stunden ohne Steckdose

Ein weiteres Highlight ist die Laufzeit: Bis zu 30 Stunden sind möglich. Das reicht für mehr als einen langen Arbeitstag, eine Interkontinentalreise oder eine ganze Reihe Vorlesungen hintereinander, ohne dass die Suche nach einer freien Steckdose beginnt. Verantwortlich dafür sind der 50-Wh-Akku und die sehr effiziente Architektur des Snapdragon-X-Prozessors, die auch im Leerlauf wenig Energie zieht.

Geht der Strom doch einmal zur Neige, ist der Akku dank Schnellladefunktion in 30 Minuten wieder zur Hälfte gefüllt. Nach 1200 Ladezyklen liegt die Kapazität immer noch bei rund 70 Prozent – das Gerät ist also auf mehrere Jahre Nutzung ausgelegt. Geladen wird über USB-C, notfalls auch an einer Powerbank mit 5 bis 20 Volt. Das Netzteil kann damit öfter zu Hause bleiben.

Leicht im Gepäck, robust im Alltag

Mit 1,1 Kilogramm und einer Bauhöhe von 13,9 Millimetern gehört das Zenbook 14 zu jenen Geräten, die man im Rucksack schlicht nicht mehr wahrnimmt. Trotz der schlanken Masse ist es nach dem US-Militärstandard MIL-STD 810H geprüft, also unter anderem auf Stösse, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Wer sein Notebook täglich zwischen Büro, Zug und Küchentisch bewegt, weiss das zu schätzen.