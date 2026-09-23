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ASUS Zenbook 14: ausdauernd und robust
Ein Notebook, das den ganzen Tag durchhält, im Rucksack kaum auffällt und trotzdem etwas aushält: Diese Kombination ist selten. Meist geht die Ausdauer auf Kosten des Gewichts oder ein besonders schlankes Gehäuse quittiert den ersten Stoss mit einer Delle. Das ASUS Zenbook 14 (UX3480QA) geht die Sache anders an: Es kombiniert einen sparsamen Snapdragon-X-Prozessor mit einem Gehäuse aus Hightech-Keramik und einem OLED-Display – und wiegt dabei nur 1,1 Kilogramm.
Bis zu 30 Stunden ohne Steckdose
Ein weiteres Highlight ist die Laufzeit: Bis zu 30 Stunden sind möglich. Das reicht für mehr als einen langen Arbeitstag, eine Interkontinentalreise oder eine ganze Reihe Vorlesungen hintereinander, ohne dass die Suche nach einer freien Steckdose beginnt. Verantwortlich dafür sind der 50-Wh-Akku und die sehr effiziente Architektur des Snapdragon-X-Prozessors, die auch im Leerlauf wenig Energie zieht.
Geht der Strom doch einmal zur Neige, ist der Akku dank Schnellladefunktion in 30 Minuten wieder zur Hälfte gefüllt. Nach 1200 Ladezyklen liegt die Kapazität immer noch bei rund 70 Prozent – das Gerät ist also auf mehrere Jahre Nutzung ausgelegt. Geladen wird über USB-C, notfalls auch an einer Powerbank mit 5 bis 20 Volt. Das Netzteil kann damit öfter zu Hause bleiben.
Leicht im Gepäck, robust im Alltag
Mit 1,1 Kilogramm und einer Bauhöhe von 13,9 Millimetern gehört das Zenbook 14 zu jenen Geräten, die man im Rucksack schlicht nicht mehr wahrnimmt. Trotz der schlanken Masse ist es nach dem US-Militärstandard MIL-STD 810H geprüft, also unter anderem auf Stösse, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Wer sein Notebook täglich zwischen Büro, Zug und Küchentisch bewegt, weiss das zu schätzen.
Optisch gibt es das Modell in drei Farben: Komodo Coral, Arctic Blue und Zabriskie Beige.
Keramik statt Aluminium
Beim Material geht ASUS einen eigenen Weg: Der Deckel besteht aus Ceraluminum, einer Hightech-Keramik, die sonst in der Raumfahrt und bei Luxusuhren zum Einsatz kommt. Sie ist bis zu dreimal härter als herkömmliches eloxiertes Aluminium und entsprechend unempfindlich gegen Kratzer und Stösse.
Im Alltag zeigt sich der Unterschied vor allem beim Anfassen. Die Oberfläche fühlt sich matt und samtig an, sie ist schmutzabweisend und nimmt Fingerabdrücke deutlich weniger bereitwillig auf als glänzendes Metall. Zum Reinigen genügt in der Regel ein trockenes Tuch. Die feine Textur gibt dem Gerät zudem eine Optik, die sich vom üblichen Notebook-Allerlei abhebt.
OLED-Display mit 95 Prozent DCI-P3
Das 14-Zoll-Display arbeitet mit OLED-Technik und löst mit Full HD (1920 × 1200 Pixel) im Format 16:10 auf. Dank NanoEdge-Design und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 89 Prozent fallen die Ränder schmal aus. OLED sorgt für echte Schwarzwerte, hohe Kontraste und eine Abdeckung von 95 Prozent des Farbraums DCI-P3 – relevant für alle, die Fotos bearbeiten oder Farbtreue brauchen. Die Reaktionszeit liegt bei 0,2 Millisekunden, die Spitzenhelligkeit bei 300 Nits.
Für lange Arbeitstage ist das Panel mit den Funktionen «Low Blue Light» und «Flicker Free» ausgestattet. Den Ton liefern zertifizierte Lautsprecher mit Dolby Atmos, für Videocalls stehen Technologien wie «AI Noise-Cancelling», «AiSense» und die «Windows Studio Effects» bereit, die Sound und Videoübertragung aufwerten.
Copilot+-PC mit Snapdragon X
Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-X-Prozessor mit integrierter Adreno-Grafikeinheit. Entscheidend für die KI-Funktionen ist die Hexagon-NPU: Damit erfüllt das Zenbook 14 die Anforderungen an einen Copilot+-PC und führt KI-Aufgaben lokal aus, statt sie in die Cloud zu schicken. Dazu kommen 8 oder 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher sowie eine PCIe-Gen4-SSD mit 256 oder 512 GB.
Um die Sicherheit kümmern sich der Sicherheitsprozessor Microsoft Pluton, Windows Hello und Windows Passkey. Die 1080p-IR-Webcam meldet sich per Gesichtserkennung an und liefert in Videokonferenzen ein scharfes Bild. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert.
Bei den Anschlüssen bleibt das Gerät alltagstauglich: zweimal USB 3.2 Gen 2 Typ C mit Display- und Power-Delivery-Unterstützung, einmal USB 3.2 Gen 1 Typ A, HDMI 2.1 und eine 3,5-mm-Kombibuchse. Kabellos geht es per Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 weiter. Die hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur und das Touchpad mit Gestensteuerung für bis zu vier Finger runden das Paket ab.
Wer ein Notebook sucht, das mehrere Arbeitstage ohne Ladegerät übersteht, im Gepäck kaum auffällt und im Alltag etwas aushält, findet im ASUS Zenbook 14 einen idealen Begleiter. Es verbindet lange Ausdauer mit einem hochwertigen, robusten Keramikgehäuse und einem brillanten OLED-Display – und bringt als Copilot+-PC die KI-Funktionen von Windows 11 gleich mit.
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