Disney Channel nun auch auf Disney+ streamen

Mit der Integration des linearen Senders erweitert Disney+ sein Angebot um ein kuratiertes Free-TV-Erlebnis, das Orientierung biete und gezielt unterschiedliche Sehgewohnheiten im Tagesverlauf anspreche, wie der Betreiber informiert.



Der Disney Channel ergänzt die bereits auf Disney+ verfügbaren On-Demand-Inhalte und Live-Formate und ermöglicht es den Zuschauern zu jeder Tageszeit eine grosse Vielfalt beliebter Inhalte für Familien, Kinder und Erwachsene zu geniessen.

Die frühen Morgenstunden sind den Vorschulkindern gewidmet und bieten bekannte und beliebte Animationsserien wie «Bluey», «Micky Maus Wunderhaus+» und «Marvel Spidey und seine Super-Freunde». Anschliessend folgt das Tagesprogramm «Mein Morgen», das Anfang dieses Jahres für ein erwachsenes Publikum eingeführt wurde und beliebte familienfreundliche Sitcoms wie «Dharma & Greg» und «Wunderbare Jahre» präsentiert.

Am Nachmittag sorgen Kinderserien voller Abenteuer, Humor und beliebter Helden wie «Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir», «Phineas und Ferb» oder «Big City Greens» für erstklassige Unterhaltung. Darauf folgt das Abendprogramm mit hochwertigen Filmen und Serien für ein breites Publikum – von beliebten Disney Klassikern bis hin zu erfolgreichen Serienhits wie «Modern Family», «How I Met Your Mother» und «Scrubs – Die Anfänger».

Der Disney Channel bleibt unverändert auch weiterhin im Free-TV über Satellit, Kabel und OTT frei empfangbar und ergänzt nun zusätzlich das Streaming-Angebot auf Disney+.