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Boris Boden
28. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

Xiaomi bringt die 17T-Serie in der Oberklasse

Mit dem 17T und dem 17T Pro erweitert der chinesische Hersteller seine T-Serie um zwei neue Oberklasse-Modelle. Leica-Optik, grosse Akkus und lange Update-Versprechen stehen im Mittelpunkt.
Xiaomi 17T und 17T Pro
© Xiaomi

Mit den Modellen 17T und 17T Pro geht die neue Oberklasse-Serie von Xiaomi an den Start. Ein Schwerpunkt bei den Smartphones ist die Fotografie mit einem aufwändigen Teleobjektiv, bei der wieder der Partner Leica an Bord ist. Beide Smartphones sind ab sofort verfügbar: Das 17T kommt in Blau, Schwarz, Violett und Weiss für 749,90 Euro mit 256 GB Datenspeicher und für 799,90 Euro mit 512 GB. Das 17T Pro verzichtet auf die Variante in Weiss und startet mit 256 GB bei 899,90 Euro, 512 GB kosten 999,90 Euro und 1 TB kommt für 1.099,90 Euro. Die Geräte werden wahrscheinlich auch bald in die Schweiz kommen.

Bei der rückwärtigen Dreifachkamera gibt es einen 50-Megapixel-Hauptsensor mit 1/1,31 im Pro-Modell und eine kleinere Variante mit 1/1,55 in der Basis. Beide Modelle verwenden das optische «Leica UltraPure»-Design in Kombination mit einer hybriden Leica Summilux-Linsenstruktur (1G + 6P). Dazu kommt ein 50-Megapixel-Teleobjektiv, das eine optische Bildstabilisierung und einen fünffachen optischen Zoom bietet. Das Pro-Modell ermöglicht 4K-Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde (fps). Dazu kommen eine 120-Grad-Weitwinkellinse und eine 32-Megapixel-Frontkamera.

Display, Leistung und Akku

Die Serie führt mit Xiaomi Vision Care eine neue Technologie zur Schonung der Augen ein. Das Display passt sich an das Umgebungslicht an und reduziert Blaulicht, Bildschirmflimmern sowie Bewegungsunschärfe. Die Xiaomi 17T Serie ist die erste, die eine vierfache Augenschutz-Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten hat. Beide Modelle nutzen ein 1,5K-Amoled-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3500 Nits. Das 17T Pro lässt sich für die Nutzung im Dunkeln auf eine minimale Helligkeit von 1 Nit dimmen. 

Die beiden Modelle unterschieden sich erstmals in der T-Serie durch die Displaygrösse: Die Basis hat 6,59 Zoll und 120 Hz Bildwiederholrate, im 17T Pro gibt es 6,83 Zoll und 144 Hz. Als Prozessor kommt im 17T der MediaTek Dimensity 8500-Ultra zum Einsatz, im Pro wird der schnellere Dimensity 9500 verbaut. Um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten, soll das «Xiaomi 3D IceLoop-System» durch eine effiziente Dampf-Flüssigkeits-Trennung für ein fortschrittliches Wärmemanagement sorgen.

Ausserdem gibt es 12 GB RAM, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und den Schutz des Gehäuses gemäss IP68. Der Akku des kleineren 17T hat 6.500 mAh und lässt sich mit 67 Watt per Kabel laden, im Pro gibt es stolze 7.000 mAh sowie Laden per Kabel mit 100 Watt oder 50 Watt drahtlos.

Einen weiteren Unterschied gibt es bei den Updates: Zwar erhalten beide Modelle sechs Jahre Sicherheitsupdates, doch das 17T soll vier Jahre Android-Upgrades erhalten, während es beim 17T Pro fünf Jahre sind.

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