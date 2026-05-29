FRITZ!Repeater 2700 ist jetzt als Mesh Set erhältlich

Das aus zwei oder drei leistungsstarken FRITZ!Repeatern 2700 bestehende Set lässt sich per WLAN und LAN an einen beliebigen Router sowie direkt an ein Glasfasermodem (ONT) anschliessen oder erweitert das bestehende WLAN Mesh einer FRITZ!Box. Einer der Repeater dient als Mesh Master und bietet die von FRITZ! bekannten Funktionen wie Gastnetz, VPN und Kindersicherung. Die FRITZ!Repeater 2700 funken auf 2,4 und 5 GHz und übertragen drahtlos Datenraten von bis zu 6,5 GBit/s. Sie lassen sich direkt in die Steckdose stecken und warten mit je einem 2,5-Gigabit-LAN-Port auf. Das FRITZ!Mesh Set 2700 ist ideal für grosse Haushalte mit vielen Geräten, für Streaming, Homeoffice und Gaming. Die FRITZ!Mesh Sets 2700 sind ab sofort im Schweizer Handel für CHF 299 (2-pack) und CHF 409 (3-pack) erhältlich (Handels-UVP 04/26).

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FRITZ!Mesh: ein WLAN – automatisch optimiert und jederzeit erweiterbar

Das FRITZ!Mesh Set 2700 unterstützt die leistungsstarken Mesh-Funktionen von FRITZ!: Alle FRITZ!Repeater bilden gemeinsam ein Mesh-Netzwerk mit einheitlichem WLAN-Namen und Passwort. Bei Bedarf lassen sich WLAN-Gastzugang und WLAN-Zeitpläne zentral aktivieren. Die Repeater stimmen sich automatisch untereinander ab, um Verbindungen und Performance kontinuierlich zu optimieren. Zusätzlich erhält das FRITZ!Mesh Set 2700 regelmässig kostenlose Updates, die neue Funktionen bereitstellen und das Mesh fortlaufend verbessern.

Bester Empfang in jedem Winkel

Dank der beiden Ausführungen als «2-pack» und «3-pack» passt sich das FRITZ!Mesh Set 2700 flexibel an: Das Zweierset versorgt Haushalte mit bis zu 4 Zimmern auf 1 oder 2 Etagen. Grössere Häuser oder Wohnungen sind mit 3 Repeatern auch bei mehr als 4 Zimmern bestens ausgestattet und profitieren vom flächendeckend performanten WLAN.

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