29. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 21
In der Kalenderwoche 21 vom 18. bis zum 24. Mai 2026 standen die Artikel «Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven» und «Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 21 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 18. bis zum 24. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Rang 2
Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test
Rang 3
PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif
Rang 4
Rang 5
Auf Android-Bilder per USB-Kabel zugreifen
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Diese Videos haben wir letzte Woche auf Youtube veröffentlicht:
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