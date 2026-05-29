Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 21

In der Kalenderwoche 21 vom 18. bis zum 24. Mai 2026 standen die Artikel «Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven» und «Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp

Die Kalenderwoche 21 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 18. bis zum 24. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven

Rang 2

Mähroboter Mova LiDAX Ultra 1000 im PCtipp-Test

Rang 3

PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif

Rang 4

Im Test: Thermal Master P3

Rang 5

Auf Android-Bilder per USB-Kabel zugreifen

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos haben wir letzte Woche auf Youtube veröffentlicht:

Kommentare

In eigener Sache
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

FRITZ!Repeater 2700 als Mesh Set
News
FRITZ!Repeater 2700 ist jetzt als Mesh Set erhältlich
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem grosse Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi 7 versorgen kann.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
Mehr erfahren
Xiaomi 17T und 17T Pro
News
Xiaomi bringt die 17T-Serie in der Oberklasse
Mit dem 17T und dem 17T Pro erweitert der chinesische Hersteller seine T-Serie um zwei neue Oberklasse-Modelle. Leica-Optik, grosse Akkus und lange Update-Versprechen stehen im Mittelpunkt.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
28. Mai 2026
Mehr erfahren
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

1000 Layer themenbild von swisstopo
News
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mai 2026
PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif
News
PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif
PCtipp-Leser profitieren bei Digital Republic von vergünstigten Jahrespaketen für Smartphone, Daten-SIM und mobiles Heim-Internet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Mai 2026
So sieht die vermeitliche Mail von Serafe aus.
News
Falsche Serafe-E-Mail täuscht Rückerstattung vor
Betrüger versenden E-Mails im Namen von Serafe und versprechen eine Rückerstattung. In Wahrheit haben sie es auf Kreditkartendaten abgesehen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
11. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare