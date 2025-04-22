Beats bietet jetzt auch Kabel an

Hochwertig und nicht gerade günstig sind die ersten Kabel, die von der Apple-Tochter Beats jetzt ins Programm genommen werden. Sie sind ab sofort in Blau, Grau, Rot und Schwarz für 18,95 Franken erhältlich, den Doppelpack gibt es für 34,95 Franken.

Die Kabel werden mit einem geflochtenen Design gefertigt, das Kabelsalat verhindern und für eine verbesserte Strapazierfähigkeit ohne Ausfransen sorgen soll. Sie sind in den zwei Längen 1,5 Meter und 20 Zentimeter für den stationären und mobilen Einsatz erhältlich.

Für die Stecker wird eine Vielzahl von Konfigurationen angeboten: USB-C auf USB-C, USB-A auf USB-C und USB-C auf Lightning. Die Netzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.