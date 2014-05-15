Bis zu 500 Franken Busse bei falscher Navi-Montage

Befestigen Sie das Navigerät gut. Markieren Sie die Zwölfmetergrenze vor dem Auto.

Das geht einfach, indem Sie mit ein paar Steinen, ausgehend von Ihrem Auto, mit jeweils zwölf Schrittabständen drei bis vier markante Bodenfixpunkte Ihres Sichthalbkreises abstecken.

Wenn Sie den markierten Sichtkreis uneingeschränkt sehen können, erfüllen Sie die Vorschriften und das Gerät ist richtig angebracht.

Wenn Sie ein Auto mit kleinen Scheiben haben, sollten Sie an einem ruhigen Ort unbedingt den Sichttest machen und mehrmals beobachten, ob das Navi das Sichtfeld stört.

Navi nicht während der Fahrt bedienen

Zu rund 10'000 Ausweisentzügen kam es letztes Jahr wegen unerlaubter Bedienung von mobilen Geräten während der Fahrt. Laut Astra sei die Tendenz steigend. Halten Sie lieber kurz an und stellen die neue Route in einer ungestörten Minute neu ein.

Allgemeine Regelung zur Windschutzscheibe

Laut Astra dürfen vor oder hinter den Windschutzscheiben keine Gegenstände angebracht werden, welche die Sicht des Fahrers beeinträchtigen und die Lichtdurchlässigkeit unter 70 Prozent vermindern. HUD-Navigationssysteme sollten also keinesfalls an getönten Scheiben angebracht werden. Ebenso dürfen keine Stofftierchen oder baumelnde Duftbäumchen die Sicht behindern.