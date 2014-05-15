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Simon Gröflin
15. Mai 2014
Lesedauer 3 Min.

News

Bis zu 500 Franken Busse bei falscher Navi-Montage

Navi korrekt montiert? PCtipp zeigt, wie Sie mit ein paar einfachen Grundregeln keine saftigen Bussen riskieren

So ist es richtig: Wäre das Gerät weiter oben, würde man eventuell den Fussgänger übersehen

© Quelle: PCtipp.ch

Ein typisches Szenario: Hat zufällig die vorbeifahrende Polizei eine Tempoübertretung bemerkt, fehlt beim Anhalten nur noch ein polizeilicher Kontrollblick ins Wageninnere. Haben Sie Ihr Navi eher mittig an der Windschutzscheibe angebracht, wird die Polizei Sie zurechtweisen. Je nach offensichtlicher Falschpostionierung wird der Polizist nicht einfach ein Auge zudrücken. Eine Busse kann bis zu 500 Franken kosten. Die Ausrede, man habe die Vorschrift nicht gekannt, nützt nichts. Da hilft auch ein Jammern über die bereits bezahlten Busse kaum.

Die Polizei kennt je nach Kanton unterschiedliche Toleranzgrenzen bei den Bussen, weiss Comparis. Mit ein paar wenigen Grundregeln, die Sie sich als Autofahrer einprägen sollten, kann Ihnen bei einer polizeilichen Kontrolle keine Busse drohen. PCtipp hat sich mit dem Bundesamt für Verkehrssicherheit unterhalten und fasst Ihnen die wichtigsten Punkte für Navis und HUDs zusammen.

75 cm über der Sitzfläche und 12 m Sichtradius

So ist es richtig: Wäre das Gerät weiter oben, würde man eventuell den Fussgänger übersehen

 © Quelle: PCtipp.ch

Folgendes steht im Strassenverkehrsgesetz:

«Der Führer oder die Führerin muss bei einer Augenhöhe von 0,75 m über der Sitzfläche, ausserhalb eines Halbkreises von 12 m Radius die Fahrbahn frei überblicken können.»

Das erreicht man in der Regel, indem man das Gerät möglicht tief unten an der Windschutzscheibe befestigt. Genauso muss die Anzeige eines HUD-Displays ebenfalls ausserhalb dieses Sichtfelds erscheinen. Eine visuelle Veranschaulichung zum Sichtfeld können Sie einem ausführlichen Merkblatt (PDF) der Zücher Stadtpolizei entnehmen.

Gerät muss jederzeit ausschaltbar sein

Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) muss das Navigationsgerät jederzeit auf Knopfdruck erreichbar sein. Speziell gilt das bei einem HUD-Display. Ist einmal der Projektor verrutscht, muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden können. Denn die Wahrnehmung des Verkehrs darf keinesfalls vom HUD beeinträchtigt werden.

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite: Sichttest machen

Sichttest machen

Sichttest durchführen

Freies Sichtfeld: ab 12 Metern

 © Quelle: PCtipp.ch

Befestigen Sie das Navigerät gut. Markieren Sie die Zwölfmetergrenze vor dem Auto.

Das geht einfach, indem Sie mit ein paar Steinen, ausgehend von Ihrem Auto, mit jeweils zwölf Schrittabständen drei bis vier markante Bodenfixpunkte Ihres Sichthalbkreises abstecken.

Wenn Sie den markierten Sichtkreis uneingeschränkt sehen können, erfüllen Sie die Vorschriften und das Gerät ist richtig angebracht.

Wenn Sie ein Auto mit kleinen Scheiben haben, sollten Sie an einem ruhigen Ort unbedingt den Sichttest machen und mehrmals beobachten, ob das Navi das Sichtfeld stört.

Zu rund 10'000 Ausweisentzügen kam es letztes Jahr wegen unerlaubter Bedienung von mobilen Geräten während der Fahrt. Laut Astra sei die Tendenz steigend. Halten Sie lieber kurz an und stellen die neue Route in einer ungestörten Minute neu ein.

Allgemeine Regelung zur Windschutzscheibe

Laut Astra dürfen vor oder hinter den Windschutzscheiben keine Gegenstände angebracht werden, welche die Sicht des Fahrers beeinträchtigen und die Lichtdurchlässigkeit unter 70 Prozent vermindern. HUD-Navigationssysteme sollten also keinesfalls an getönten Scheiben angebracht werden. Ebenso dürfen keine Stofftierchen oder baumelnde Duftbäumchen die Sicht behindern.

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