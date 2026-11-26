Für wiederkehrende Aufgaben stehen spezialisierte Assistenten bereit. Der wissenschaftliche Assistent unterstützt die Beschäftigung mit Forschungsfragen, Methoden und Grenzen einer Studie. Der Lebenslauf-Assistent hilft bei Formulierungen und der Vorbereitung möglicher Interviewfragen. Für Finanzdokumente und Verträge gibt es ebenfalls passende Einstiege.

Der praktische Nutzen liegt in der Orientierung: Statt jedes Mal eine allgemeine Frage zu formulieren, beginnen Nutzende mit einer Aufgabe, die zum Dokument passt. Zusammenfassungen, Übersetzungen und Mindmaps ergänzen diese Möglichkeiten.

Wiederkehrende Prüfschritte als Schnellaktion speichern

Bei vielen Dokumenten wiederholen sich dieselben Fragen. Eine Projektverantwortliche benötigt etwa aus jedem neuen Auftrag eine Übersicht über Leistungen, Termine und offene Punkte. Ein Team möchte Berichte stets nach demselben Schema zusammenfassen.

In UPDF 3.0 lassen sich eigene Schnellaktionen mit individuellen Anweisungen anlegen und verwalten. Eine mögliche Vorgabe lautet: «Fasse die vereinbarten Leistungen, alle Fristen und die Zahlungsbedingungen zusammen. Nenne Punkte, die vor der Freigabe geklärt werden sollten.»

Eine gespeicherte Anweisung schafft einen einheitlichen Ausgangspunkt für die nächste Prüfung. Die Ergebnisse sollten weiterhin mit dem Original abgeglichen werden. Besonders bei Beträgen, Fristen und Vertragsklauseln bleibt die eigene Kontrolle entscheidend.

Änderungen direkt im PDF vornehmen

Nach der inhaltlichen Prüfung folgt die Überarbeitung. Eine falsche Projektbezeichnung, ein veraltetes Datum oder ein ergänzungsbedürftiger Absatz sollte sich bearbeiten lassen, ohne das gesamte Dokument neu aufzubauen.

Die PDF-Bearbeitung bietet Werkzeuge für Text und Bilder. Im gezeigten Beispiel ist der Abschnitt zu den Terminen ausgewählt; Schriftgrösse und Formatierung sind direkt am Text erreichbar. Unklare Stellen können zunächst mit einer Anmerkung versehen werden. Abgestimmte Änderungen lassen sich anschliessend in die Datei übernehmen.