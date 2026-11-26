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Black Friday: Bis zu 50 % Rabatt auf UPDF 3.0 – PDF, E-Signatur und KI
Ein Vertrag kommt als PDF per E-Mail. Vor der Freigabe müssen die Zahlungsbedingungen geprüft, eine Frist angepasst und die Unterschriften der Beteiligten eingeholt werden. Gleichzeitig warten ein eingescannter Anhang und mehrere fremdsprachige Unterlagen auf ihre Bearbeitung.
Solche Aufgaben gehören in kleinen Unternehmen ebenso zum Alltag wie im Homeoffice. UPDF 3.0 erweitert den PDF-Editor deshalb um Funktionen, die mehrere Arbeitsschritte miteinander verbinden. Im Mittelpunkt stehen die gezielte Auswertung von Dokumenten und der Weg von der überarbeiteten Datei zur Unterschrift.
Mit konkreten Fragen in ein Dokument einsteigen
Wer ein umfangreiches PDF öffnet, sucht häufig nach einer bestimmten Information. Welche Leistungen sind vereinbart? Wann wird eine Zahlung fällig? Welche Aussagen eines Berichts betreffen das eigene Projekt?
Die KI-Funktionen von UPDF 3.0 erlauben es, Fragen auf das gesamte Dokument, die aktuelle Seite oder einen ausgewählten Seitenbereich zu beziehen. Bei einem längeren Vertrag lässt sich die Analyse beispielsweise zunächst auf die Abschnitte zu Vergütung und Kündigung eingrenzen. Anschliessend können gezielte Rückfragen folgen.
Für wiederkehrende Aufgaben stehen spezialisierte Assistenten bereit. Der wissenschaftliche Assistent unterstützt die Beschäftigung mit Forschungsfragen, Methoden und Grenzen einer Studie. Der Lebenslauf-Assistent hilft bei Formulierungen und der Vorbereitung möglicher Interviewfragen. Für Finanzdokumente und Verträge gibt es ebenfalls passende Einstiege.
Der praktische Nutzen liegt in der Orientierung: Statt jedes Mal eine allgemeine Frage zu formulieren, beginnen Nutzende mit einer Aufgabe, die zum Dokument passt. Zusammenfassungen, Übersetzungen und Mindmaps ergänzen diese Möglichkeiten.
Wiederkehrende Prüfschritte als Schnellaktion speichern
Bei vielen Dokumenten wiederholen sich dieselben Fragen. Eine Projektverantwortliche benötigt etwa aus jedem neuen Auftrag eine Übersicht über Leistungen, Termine und offene Punkte. Ein Team möchte Berichte stets nach demselben Schema zusammenfassen.
In UPDF 3.0 lassen sich eigene Schnellaktionen mit individuellen Anweisungen anlegen und verwalten. Eine mögliche Vorgabe lautet: «Fasse die vereinbarten Leistungen, alle Fristen und die Zahlungsbedingungen zusammen. Nenne Punkte, die vor der Freigabe geklärt werden sollten.»
Eine gespeicherte Anweisung schafft einen einheitlichen Ausgangspunkt für die nächste Prüfung. Die Ergebnisse sollten weiterhin mit dem Original abgeglichen werden. Besonders bei Beträgen, Fristen und Vertragsklauseln bleibt die eigene Kontrolle entscheidend.
Änderungen direkt im PDF vornehmen
Nach der inhaltlichen Prüfung folgt die Überarbeitung. Eine falsche Projektbezeichnung, ein veraltetes Datum oder ein ergänzungsbedürftiger Absatz sollte sich bearbeiten lassen, ohne das gesamte Dokument neu aufzubauen.
Die PDF-Bearbeitung bietet Werkzeuge für Text und Bilder. Im gezeigten Beispiel ist der Abschnitt zu den Terminen ausgewählt; Schriftgrösse und Formatierung sind direkt am Text erreichbar. Unklare Stellen können zunächst mit einer Anmerkung versehen werden. Abgestimmte Änderungen lassen sich anschliessend in die Datei übernehmen.
Mit der Seitenverwaltung lassen sich Anhänge einfügen, einzelne Seiten extrahieren oder Seiten drehen. Die Übersicht als Miniaturen erleichtert die Prüfung der Reihenfolge vor der Weitergabe. So bleiben Hauptdokument und Anlagen in einer geordneten Fassung zusammen.
Scans erschliessen und Inhalte weiterverwenden
Bei eingescannten Unterlagen kommt die Texterkennung OCR zum Einsatz. Sie erschliesst den Text einer bildbasierten PDF-Datei für die weitere Verarbeitung. Das ist beispielsweise bei älteren Vereinbarungen, gedruckten Formularen oder eingescannten Anlagen hilfreich.
Im OCR-Dialog werden die Dokumentensprache, der Seitenbereich und die gewünschte Ausgabe eingestellt. Für eine deutsche Vorlage lässt sich Deutsch auswählen. Zur Wahl stehen unter anderem ein editierbares PDF und eine durchsuchbare Fassung. Wie zuverlässig die Erkennung ausfällt, hängt von der Qualität und Lesbarkeit der Vorlage ab.
Sollen Inhalte ausserhalb des PDF-Editors weiterverwendet werden, stehen Konvertierungswerkzeuge bereit, etwa für Word oder Excel. Das kann sinnvoll sein, wenn ein Text umfangreicher überarbeitet oder tabellarisches Material weiter ausgewertet werden soll. Nach der Umwandlung empfiehlt sich eine Kontrolle von Layout und Zahlen.
Unterschriften im selben Arbeitsablauf vorbereiten
Mit der überarbeiteten Datei ist ein Vorgang häufig noch nicht abgeschlossen. UPDF 3.0 integriert UPDF Sign und ermöglicht auf Windows und Mac, Signaturanfragen aus dem PDF-Arbeitsbereich heraus vorzubereiten.
Dazu werden die vorgesehenen Empfänger hinzugefügt und die benötigten Felder zugewiesen, etwa für Unterschrift, Initialen oder Datum. Bei mehreren Beteiligten lässt sich bei Bedarf eine Unterzeichnungsreihenfolge festlegen. Vor dem Versand können Dokument, Felder und Begleitnachricht nochmals geprüft werden.
Nach dem Versand lässt sich verfolgen, ob ein Dokument geöffnet oder unterschrieben wurde. Bei Bedarf können Erinnerungen verschickt werden. Abgeschlossene Vereinbarungen lassen sich herunterladen und ablegen.
Für einen kleinen Betrieb kann das beispielsweise bedeuten: Eine Offerte wird angepasst, intern geprüft und anschliessend zur Unterschrift vorbereitet. Der Bearbeitungsstand bleibt dabei leichter im Blick.
Mehrere Dateien gebündelt verarbeiten
Wer regelmässig grössere Dokumentensammlungen bearbeitet, profitiert von den erweiterten Stapelfunktionen. UPDF 3.0 ergänzt unter anderem die Übersetzung und das Aufteilen mehrerer PDFs. Auch mehrere OCR- und vollständige Dokumentübersetzungsaufgaben können parallel verarbeitet werden.
Das ist etwa dann nützlich, wenn zu einem Projekt mehrere fremdsprachige Anhänge gehören oder ein Bestand eingescannter Unterlagen aufbereitet werden soll. Statt jede Datei als einzelnen Vorgang zu behandeln, können gleichartige Aufgaben gebündelt werden. Für häufig verwendete Funktionen lässt sich zudem die Symbolleiste anpassen.
UPDF 3.0 im eigenen Alltag ausprobieren
Der passende Einstieg ist ein konkreter Vorgang: ein Vertrag mit einigen offenen Fragen, ein Bericht mit wichtigen Kennzahlen oder ein Scan, dessen Text weiterverwendet werden soll. Daran lässt sich am besten beurteilen, welche Funktionen die eigene Arbeit erleichtern.
Welche Funktionen verfügbar sind und welche Nutzungslimits gelten, hängt von Plattform und gewähltem Plan ab. Für Online-Funktionen wie die KI-Dokumentenanalyse und Signaturanfragen werden die betreffenden Inhalte an den jeweiligen Dienst übertragen.
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