Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Gift Cards

Black Friday und Cyber Monday bei Apple

Apple nennt es Apple Shopping Event, gemeint sind Black Friday und Cyber Monday. Die Rabatte werden hier in Form von Apple Gift Cards gegeben.
© (Quelle: Apple)

Vom 29.11. also Black Friday bis zum 2.12, dem Cyber Monday gewährt Apple Rabatte in Form von Gift Cards auf die verschiedensten Produkte von Apple und Beats. Um zu sparen, muss man ein "qualifiziertes Produkt" kaufen.

Welches denn die qualifizierten Produkte sind, sieht man auf dieser Website:

https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event

Da sieht mann zum Beispiel auch, dass das iPhone 16 und die neue Appel Watch Serie 10 nicht dazugehören. Auch der neue iMac und Mac mini sind nicht dabei. Aber es gibt jede Menge anderer Produkte, zu denen es eine Gift Card gibt. Je teurer das Produkt, je desto mehr wert bekommt die Gift Card. Beim Apple Pencil beträgt der Wert zum Beispiel 25 Franken, beim iPad Pro 100 Franken und das Maximum gibt es beim 15" MacBook Air (M3 Chip).

Eine Liste mit allen qualifizierten Produkten und den Gift Card-Werten sowie die Angebotsbestimmungen gibt es hier:

https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event/terms-conditions

Kommentare

Black Friday Apple
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare