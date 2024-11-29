Black Friday und Cyber Monday bei Apple

Vom 29.11. also Black Friday bis zum 2.12, dem Cyber Monday gewährt Apple Rabatte in Form von Gift Cards auf die verschiedensten Produkte von Apple und Beats. Um zu sparen, muss man ein "qualifiziertes Produkt" kaufen.

Welches denn die qualifizierten Produkte sind, sieht man auf dieser Website:

https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event

Da sieht mann zum Beispiel auch, dass das iPhone 16 und die neue Appel Watch Serie 10 nicht dazugehören. Auch der neue iMac und Mac mini sind nicht dabei. Aber es gibt jede Menge anderer Produkte, zu denen es eine Gift Card gibt. Je teurer das Produkt, je desto mehr wert bekommt die Gift Card. Beim Apple Pencil beträgt der Wert zum Beispiel 25 Franken, beim iPad Pro 100 Franken und das Maximum gibt es beim 15" MacBook Air (M3 Chip).

Eine Liste mit allen qualifizierten Produkten und den Gift Card-Werten sowie die Angebotsbestimmungen gibt es hier:

https://www.apple.com/ch-de/shop/gifts/shopping-event/terms-conditions