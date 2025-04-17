Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
17. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Routine-Arbeiten und Info

Brauerei stellt fünf virtuelle Mitarbeiter ein

Athena und Prometheus gehören zu fünf neuen Mitarbeitern, die die dänische Brauerei Royal Unibrew eingestellt hat. Das Besondere daran: Sie sind nicht aus Fleisch und Blut, sie existieren nur virtuell. Es sind Avatare, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen worden sind.

Virtuelle Mitarbeiter Athena und KondiKai,

© (Quelle: markedsforing.dk)

Sie agieren wie menschliche Beschäftigte und kommunizieren auch mit den realen Angestellten.

Routine-Arbeiten und Info

Die fünf neuen Mitarbeiter hat das KI-Unternehmen Manifold AI geschaffen. "Kreativität, Einfühlungsvermögen und das Wissen über Kunden sind einzigartige menschliche Fähigkeiten", sagt Unibrew-Marketing-Ddirektorin Michala Svane. Doch für die Erledigung von Routine-Arbeiten sowie die Beschaffung von Infos seien virtuelle Mitarbeiter besser geeignet.

Anfangs arbeiteten die KI-Kollegen namen- und gesichtslos. Als Manifold das änderte und ihnen Gesichter und Namen verpasste, klappte die Zusammenarbeit mit Menschen besser. Sie wurden als Mitarbeiter akzeptiert und in die Kommunikation einbezogen. Athena analysiert die Märkte, KondiKai ist der Markenspezialist, Prometheus sammelt alle Verkaufsdaten, Moller ist als Sommelier auf die ideale Kombination von Speisen und Bier spezialisiert und Ella ist die Handelsspezialistin.

Athena besucht Konferenzen

Laut Jan Damsgaard von der Copenhagen Business School funktioniert die Zusammenarbeit von Menschen mit KI-Mitarbeitern, die als Personen dargestellt werden, besser als es bei anonymen virtuellen Helfern der Fall ist. "Sie werden geschaffen, um sich um spezielle Probleme zu kümmern."

Derzeit ist Athena damit beschäftigt, den Markt für alkoholfreie Biere zu durchleuchten. "Früher mussten wir Berichte dazu selbst zusammenstellen", sagt Karin Jorgensen, die bei Unibrew das Team für Datenerfassung und -analyse leitet. "Mit Athena geht es schneller und umfassender", erklärt sie. Athena wird in Kürze sogar an unternehmensinternen Konferenzen teilnehmen.

Es gibt allerdings auch Einschränkungen. Zwar steige die Produktivität menschlicher Mitarbeiter durch die Zuarbeit der Avatare. Doch sie müssten aufpassen, dass sie ihre Fähigkeit zum kritischen Denken nicht verlieren, warnt Lise Knuppert Hordam aus der Unibrew-Marketing-Abteilung. "Sie müssen alles, was von KondiKai kommt, kritisch hinterfragen, denn er ist eine Maschine." (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Augmented Reality Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare