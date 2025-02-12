Bremsklötze und Zugpferde für KI

Bedenken haben aber auch die Unternehmen selbst, nicht zuletzt wegen ethischer und rechtlicher Aspekte. Gegenüber der IT-Beratung Deloitte gaben 41 % der Unternehmen an, dass sie Schwierigkeiten haben, die genauen Auswirkungen ihrer KI-Bemühungen zu messen, und 55 % meiden bestimmte Anwendungsfälle aufgrund datenbezogener Risiken.

Überraschenderweise ergab die ABBYY-Studie, dass die grösste Befürchtung der IT-Leiter bei der Implementierung von KI der Missbrauch durch die eigenen Mitarbeiter ist (35 %). Dies lag noch vor der Sorge um die Kosten (33 %), KI-Halluzinationen und mangelndem Fachwissen (beide 32 %) und sogar dem Compliance-Risiko (29 %). Die Umfrage von Cloudera wiederum sagt, dass die grössten Hindernisse bei der Einführung von KI die Sorge um Sicherheits- und Compliance-Risiken (74 %), das Fehlen einer angemessenen Schulung oder von Fähigkeiten für die Verwaltung von KI-Tools (38 %) und zu hohe Kosten für die Technologie (26 %) sind. «Die Sorge vor KI-Halluzinationen und der unzureichenden Qualität von Daten bleibt eines der grössten Risiken», so Kieran Norton, Principal bei Deloitte.

Einem Standardargument vieler Skeptiker wenig abgewinnen kann dagegen VIER-CEO Rainer Holle: Laut der Studie «Einsatz moderner KI-Technologien in der Kundenbetreuung mittelständischer Unternehmen» von VIER glauben 55 Prozent der Unternehmen, dass Endkunden der KI derzeit noch misstrauisch gegenüberstehen. Und 33 Prozent verzichten in der eigenen Kundenbetreuung noch auf KI, weil sie glauben, dass ihre Kunden «den menschlichen Kontakt» wünschen. Das hält Holler für realitätsfremd. Er argumentiert vielmehr so: «Wenn ein Bot mir um 23 Uhr eine akkurate Auskunft gibt, ist es mir völlig egal, dass ich neun Stunden später mit einem Menschen darüber hätte reden können. Wer früher am Bankschalter mit dem Angestellten sprach, um Geld abzuheben, hat das doch nicht getan, weil er menschlichen Kontakt suchte. Es ging nicht anders.»

Keine schnellen Erfolge erwartet

Laut einer Untersuchung zum «Industrial AI» vom Cloud-Software-Anbieters IFS, an der 1'700 IT-Entscheider aus zwölf Ländern teilgenommen haben, erwartet nur rund ein Viertel (24 %) der Befragten einen signifikanten Unterschied durch KI in ihrem Geschäft innerhalb eines Jahres, während die überwiegende Mehrheit (72 %) mit ersten entscheidenden Erfolgen erst in einer Zeitspanne von ein bis drei Jahren rechnet. Trotz ihrer KI-Vorreiterrolle bilden die USA das Schlusslicht in der Optimismus-Tabelle, noch hinter Grossbritannien auf Platz elf. Angeführt wird die Tabelle von Norwegen und Schweden, gefolgt von Frankreich und Australien. Global betrachtet zeigt die Studie, dass eine optimistische Einschätzung der eigenen KI-Strategie nicht zwangsläufig mit grossen Budgets in Verbindung steht. Ausschlaggebend für Optimismus ist vielmehr der Faktor, wie gut Unternehmen mit ihrer IT-Architektur auf die Einführung von KI-Lösungen vorbereitet sind.

Kluft zwischen Unternehmen

«Die Ergebnisse unserer Studie können auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, als ob die erste Ernüchterung auf den KI-Hype eintritt», erklärt Christian Pedersen, Chief Product Officer bei IFS. «Was unsere Analyse aber tatsächlich verdeutlicht, ist eine Zweiteilung des Marktes. Auf der einen Seite stehen Unternehmen, die KI strategisch und zielgerichtet einführen. Auf der anderen sehen wir Firmen, die lediglich auf den KI-Zug aufspringen und den Wunsch der Führungsetagen nach neuen Technologien nachkommen.» Das Ergebnis seien komplexe KI-Projekte, die schnell ins Stocken geraten und deren Erfolge erst sehr viel später eintreten. «Eine klar vorgegeben Richtung und eine passende Strategie sind daher das A und O, wenn es um die Implementierung neuer KI-Lösungen geht», so Pedersen.

Auch Begona Jara von NetApp sieht einen KI-Graben zwischen Vorreitern und Nachzüglern: «Wir sehen eine klare Kluft zwischen KI-führenden und KI-schwachen Branchen.» Es überrascht dabei nicht, dass der Technologiesektor bei Innovation und KI führend ist. Hier gibt es die meisten KI-Projekte, die sich entweder in der Pilot­phase befinden oder bereits laufen (70 %). Aber auch das Bank- und Finanzwesen und das verarbeitende Gewerbe sind führend mit 55 bzw. 50 % der KI-Projekte, die in der Pilotphase sind oder bereits laufen. Schlusslichter sind der Gesundheitssektor mit 38 % und die Medien- und Unterhaltungsbranche mit 25 %.

Dieselbe Spaltung trennt Jara zufolge Konzerne und KMUs. 62 % der Firmen mit über 250 Mitarbeitern haben KI-Projekte entweder in der Pilotphase oder länger laufend, verglichen mit 36 % der Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern.

KI und die Folgen: Beispiel Buchhaltung

Welche transformative Wirkung die KI entfalten kann, lässt am Beispiel der Finanzbuchhaltung zeigen. Dazu hat Forrester im Auftrag von Sage 2'339 Führungskräften aus dem Finanzwesen von KMU befragt – und fünf Vorhersagen getroffen, wie die KI-gestützte Buchhaltung bei KMU bis 2030 aussehen könnte:

Prognose 1 – Eine ethische KI-Governance wird zur ­Priorität: Nachdem 80 % der KMU umfassende Ethikrichtlinien für KI eingeführt haben, wird ethische KI bis 2030 nicht mehr zur Debatte stehen.

Prognose 2 – Das Risikomanagement wird völlig neu definiert: Mehr als 90 % der KMU weltweit nutzen KI zur kontinuierlichen Überwachung und Erkennung von Anomalien, wodurch Fehler und Betrug im Finanzwesen um mehr als 95 % reduziert werden.

Prognose 3 – Das Ende des Monatsabschlusses: Echtzeitdaten werden den traditionellen Rechnungsabschluss zum Monatsende ersetzen, und 75 % der KMU werden zu dynamischen, kontinuierlichen Praktiken in der Buchhaltung übergehen. Da KI das Risikomanagement revolutioniert, lassen sich künftig Abgleiche in Echtzeit und andere Sicherheitsfunktionen erstellen.

Prognose 4 – Mehr als 70 % der KMU werden Echtzeitdaten in ihre Finanzentscheidungen einbeziehen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben und so im Jahr 2030 wettbewerbsfähig zu bleiben.

Prognose 5 – Zunehmende Schaffung neuer Rollen und Möglichkeiten für Buchhalter: KI wird Routineaufgaben automatisieren, sodass sich Buchhalter auf strategisches Denken und die Bereitstellung wertvoller Geschäftseinblicke konzentrieren können.

«Auch wenn KI letztlich dazu eingesetzt wird, alle Geschäftsaktivitäten zu überwachen und Chancen sowie Risiken in Echtzeit zu erkennen, wird sie in der Branche weiterhin lediglich eine unterstützende Rolle spielen, während die Ergebnisse und Entscheidungen immer noch von Menschen getroffen werden», resümiert Aaron Harris, Chief Technology Officer bei Sage.

Der X-Faktor: Die EU-Regulierung

Es gibt allerdings einen relativ neuen Faktor, dessen Wirkung noch nicht seriös abzuschätzen ist und der KI-Entwicklung in Europa vorantreiben, bremsen oder sogar abwürgen kann: der EU AI Act.

Er gilt zwar schon seit Anfang August, doch haben sich in Deutschland bislang erst rund ein Viertel mit diesem EU-weiten Regulierungsrahmen für KI beschäftigt. Das geht aus einer Befragung von 602 Unternehmen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst fordert: «Unternehmen sollten sich mit dem AI Act befassen – und zwar frühzeitig.» Er mahnt: «KI wird in immer mehr Anwendungen und in immer mehr Unternehmen Einzug halten. Der AI Act ist für alle verbindlich und gilt auch dann, wenn einzelne Beschäftigte ohne Wissen des Unternehmens KI einsetzen.»

Wie sich der EU AI Act auswirkt, darüber sind die Meinungen der Unternehmen tief gespalten: Die einen sagen, er werde Entwicklung und Einsatz von KI rechtssicher machen (62 %) und das Vertrauen in KI erhöhen (53 %). Die anderen befürchten, dass der AI Act die Entwicklung (45 %) und den Einsatz (41 %) von KI in Europa behindern wird.

Fazit & Ausblick

KI wird immer mehr zu einer treibenden Kraft für Innovation und Produktivität werden, darin sind sich die Experten einig. Auf den Punkt bringt diese Einschätzung der Wirtschaftswissenschaftler Professor Peter Buxmann von der Technischen Universität Darmstadt auf der Bodensee-Konferenz der Data Migration International Gruppe (DMI): «Generative künstliche Intelligenz ist für die Unternehmen ein No-Brainer. Die Kosten sind kalkulierbar, und die Potenziale zur Produktivitätssteigerung gewaltig», betont Buxmann. «Ausserdem können die Unternehmen klein anfangen und jederzeit wieder aussteigen, sollten sich die Erwartungen nicht erfüllen. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit stellt sich dadurch im Grunde gar nicht. Die Unternehmen können und sollten nicht zögern, sondern so schnell wie möglich mit generativer KI experimentieren.»