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Florian Fügemann, pte
1. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

Künstliche Intelligenz

Bürger wollen KI-Bearbeitung von Anträgen

Laut einer neuen Umfrage des Berliner Digitalverbands BITKOM unter 1.005 Erwachsenen in Deutschland befürworten 65 Prozent den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zur Bearbeitung von Anträgen in Ämtern.
© (Quelle: EMGenie)

31 Prozent lehnen jeden KI-Einsatz bei ihren Anträgen ab, heisst es.

Vertrauen gut, Kontrolle besser

Sieben Prozent der Bürger wollen, dass die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die Prüfung vornimmt, letztlich aber ein Mensch über Anträge entscheidet. Und 39 Prozent wünschen sich, dass wie bisher ein Mensch für Prüfung und Entscheidung zuständig ist, aber eine KI das Ergebnis noch einmal kontrolliert.

44 Prozent sagen, viele Tätigkeiten in Behörden könnten von einer KI übernommen werden, 35 Prozent sind sicher, KI könne helfen, den Personalmangel in Behörden zu bekämpfen. Schon heute würden 43 Prozent lieber mit einem KI-Assistenten als einem Menschen sprechen, wenn sie damit Warte- und Öffnungszeiten vermeiden könnten. Jeder fünfte Bürger nutzt umgekehrt selbst KI im Behördenkontakt, etwa um Schreiben zu formulieren oder Anträge auszufüllen. (pressetext.com)

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