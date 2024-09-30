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Patrick Hediger
30. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Social Media

Bund schliesst seine Mastodon-Instanz

Seit einem Jahr betreibt die Bundeskanzlei eine Mastodoninstanz für die Bundesverwaltung. Der Pilotversuch war auf ein Jahr beschränkt und wird nun abgeschlossen. Die Bedingungen für eine Weiterführung seien nicht gegeben.

social.admin.ch

© (Quelle: Mastodon)

Im Rahmen ihres gesetzlichen Informationsauftrags nutzen Bundesrat und Bundesverwaltung seit vielen Jahren die sozialen Medien für ihre Kommunikation. Dabei wird laufend geprüft, ob weitere, bis anhin nicht verwendete Plattformen für ihre Kommunikation in Frage kommen.

Im September 2023 hat die Konferenz der Informationsdienste der Bundesverwaltung (KID) entschieden, einen Pilotversuch auf der dezentralen Plattform Mastodon zu starten. Die Bundeskanzlei hat daraufhin die Instanz social.admin.ch eröffnet, auf der Mitglieder des Bundesrates sowie Departemente offizielle Accounts betreiben konnten. Der Pilotversuch wurde auf ein Jahr befristet.

Mastodon weist einige für die Regierungskommunikation grundsätzlich attraktive Eigenschaften auf. Dank der dezentralen Organisation ist die Plattform der Kontrolle durch ein einzelnes Unternehmen oder staatliche Zensurbehörden entzogen. Ihr Quellcode ist öffentlich zugänglich, sie ist datenschutzfreundlich und wird nicht von Algorithmen getrieben.

Wenige aktive Nutzerinnen und Nutzer

Auf der Instanz social.admin.ch betrieben drei Departemente insgesamt fünf Accounts. Weiter wurde von der Bundeskanzlei ein Account für den Gesamtbundesrat betrieben. Zusammen haben die sechs Accounts des Bundes rund 3'500 Follower erreicht.

Auf Plattformen wie X oder Instagram erreichen Bundesrat und Bundesverwaltung mit vergleichbaren Accounts sehr viel mehr Follower. Weiter weisen die Beiträge der Mastodonaccounts von Bundesrat und Bundesverwaltung eher tiefe Engagementraten (Likes, Teilen, Kommentieren) auf. Und schliesslich geht die Zahl der aktiven Mastodon-Nutzerinnen und Nutzer weltweit wieder zurück.

Die KID erachtet die Bedingungen für eine Weiterführung des Pilotversuchs damit nicht für erfüllt. Die Aktivitäten auf den Mastodon-Accounts von Bundesrat und Bundesverwaltung werden ab heute eingestellt. Die Instanz social.admin.ch wird Ende Monat geschlossen.

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