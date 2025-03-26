Co-CEO von Samsung überraschend gestorben

Schock für Samsung: Mit Han Jong-hee ist einer der beiden CEOs des Unternehmens im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er war seit 1988 beim koreanischen Unternehmen beschäftigt und verantwortete verschiedene Bereiche, bevor er 2022 Co-CEO wurde. Er verantwortete auch die Geschäftsbereiche Mobile und Consumer Electronics.

Erst am 19. März hatte das Unternehmen Jun Young-hyun als zweiten Geschäftsführer an der Seite von Han Jong-hee benannt, der seit 2024 alleiniger CEO war. Jun Young-hyun, der vorher die Chipsparte des Konzerns geleitet hatte, wird durch den Todesfall jetzt zunächst allein an der Spitze von Samsung stehen.