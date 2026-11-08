Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Comeback vom Sony MDR-3 als MDR-3R mit USB-C

Sony stellt den MDR-3R vor, einen USB-C-kompatiblen kabelgebundenen Kopfhörer. Der MDR-3R knüpft an den MDR-3 an, der gemeinsam mit dem ursprünglichen Walkman TPS-L23 eingeführt wurde.
sony mdr-3r.jpg

Sony MDR-3R mit USB-C

© Sony

Der 1979 eingeführte Walkman und der MDR-3 machten mobiles Musikhören für Millionen von Menschen alltäglich. Fast ein halbes Jahrhundert später werden kabelgebundene Kopfhörer wiederentdeckt – wegen ihrer einfachen Nutzung und der Unabhängigkeit von Akkus oder Funkstandards.

Der MDR-3R führt das ursprüngliche Konzept fort, Musik überall unkompliziert geniessen zu können. Er übernimmt das ikonische Design seines Vorgängers. Zugleich ergänzt er es um zeitgemässe Komfortfunktionen: USB-C-Konnektivität, ein integriertes Mikrofon für Telefonate und eine Inline-Fernbedienung.

Passend zur gemeinsamen Verankerung in den 1980er-Jahren bietet Sony zudem eine «Stranger Things»-Edition an.

Die Neuauflage bleibt dem Original treu

Der MDR-3R wurde für den modernen Alltag weiterentwickelt, bleibt seinem charakteristischen Design jedoch treu. Die ikonischen blauen und orangefarbenen Ohrpolster ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Looks. Auch Verpackung und Bedienungsanleitung orientieren sich am Original. Die leichte, offene Bauweise sorgt auch bei längerem Hören für hohen Tragekomfort.

Verbesserte Funktionalität und Konnektivität

Dank USB-C-Unterstützung lassen sich die Kopfhörer problemlos mit kompatiblen Geräten wie Smartphones4 verbinden. Aufladen, Kopplung und Updates sind nicht nötig: einfach anschliessen und geniessen. Zudem sind sie mit einem Mikrofon für Telefonate und einer Inline-Fernbedienung für die bequeme Bedienung ausgestattet.

MDR-3R «Stranger Things»-Edition

Die MDR-3R «Stranger Things»-Edition vereint die Kultur der tragbaren Musik aus der Walkman-Ära mit der Welt der Netflix-Serie «Stranger Things» und feiert den Geist der 1980er-Jahre. Inspiriert vom charakteristischen Kopfhörerstil von Max und der mysteriösen «Upside Down» besticht diese Sonderedition durch exklusive Designdetails, darunter ein eingraviertes «Stranger Things»-Logo sowie eine speziell gestaltete Verpackung.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

Der MDR-3R ist ab November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 54,90 CHF erhältlich.

Die MDR-3R «Stranger Things»-Edition ist ab November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69 CHF erhältlich.

Inhalt

Kommentare

Sony Kopfhörer
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

ChatGPT-Image-15.jpg
Praxis
App-Tipps
Alle Tools immer dabei
Selbst ältere USB-Sticks bieten in der Regel genug Platz für Dutzende, wenn nicht gar Hunderte nützliche Programme. Wir stellen die besten Tool-Sammlungen vor und geben hilfreiche Tipps zu ihrer zeitsparenden Einrichtung.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
8. Nov 2026
Mehr erfahren
GR Elderly-Care.jpg
News
GR: Kantonsbeitrag für digitale Unterstützung in der Altenpflege
Die Regierung in Graubünden spricht einen Kantonsbeitrag für ein Digitalprojekt bei dem KI-gestützte Gesprächspartner für ältere Menschen entwickelt werden.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Nov 2026
Mehr erfahren
Aufmacher - ZoneVibePro_Lifestyle_03.jpg
Tests
Headset
Im Test - Logitech Zone Vibe Pro
Klare, verständliche Telefonate und ein grossartiges Hörerlebnis soll das Zone Vibe Pro bieten. Hat Logitech also die Eier legende Wollmilchsau unter den Headsets erfunden? Im Test war die Performance durchwachsen.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Nov 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
News
Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen
Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
alertswiss waldbrand.png
News
Sprachbarrieren überwinden
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
Hunderttausenden Menschen in der Schweiz fällt das Lesen schwer. Informationen, Warnungen und Alarmmeldungen müssen aber auch für sie verständlich sein. Deshalb bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Meldungen in der Alertswiss-App neu auch in Leichter Sprache an.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare