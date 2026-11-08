Comeback vom Sony MDR-3 als MDR-3R mit USB-C

Der 1979 eingeführte Walkman und der MDR-3 machten mobiles Musikhören für Millionen von Menschen alltäglich. Fast ein halbes Jahrhundert später werden kabelgebundene Kopfhörer wiederentdeckt – wegen ihrer einfachen Nutzung und der Unabhängigkeit von Akkus oder Funkstandards.



Der MDR-3R führt das ursprüngliche Konzept fort, Musik überall unkompliziert geniessen zu können. Er übernimmt das ikonische Design seines Vorgängers. Zugleich ergänzt er es um zeitgemässe Komfortfunktionen: USB-C-Konnektivität, ein integriertes Mikrofon für Telefonate und eine Inline-Fernbedienung.

Passend zur gemeinsamen Verankerung in den 1980er-Jahren bietet Sony zudem eine «Stranger Things»-Edition an.

Die Neuauflage bleibt dem Original treu

Der MDR-3R wurde für den modernen Alltag weiterentwickelt, bleibt seinem charakteristischen Design jedoch treu. Die ikonischen blauen und orangefarbenen Ohrpolster ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Looks. Auch Verpackung und Bedienungsanleitung orientieren sich am Original. Die leichte, offene Bauweise sorgt auch bei längerem Hören für hohen Tragekomfort.

Verbesserte Funktionalität und Konnektivität

Dank USB-C-Unterstützung lassen sich die Kopfhörer problemlos mit kompatiblen Geräten wie Smartphones4 verbinden. Aufladen, Kopplung und Updates sind nicht nötig: einfach anschliessen und geniessen. Zudem sind sie mit einem Mikrofon für Telefonate und einer Inline-Fernbedienung für die bequeme Bedienung ausgestattet.

MDR-3R «Stranger Things»-Edition

Die MDR-3R «Stranger Things»-Edition vereint die Kultur der tragbaren Musik aus der Walkman-Ära mit der Welt der Netflix-Serie «Stranger Things» und feiert den Geist der 1980er-Jahre. Inspiriert vom charakteristischen Kopfhörerstil von Max und der mysteriösen «Upside Down» besticht diese Sonderedition durch exklusive Designdetails, darunter ein eingraviertes «Stranger Things»-Logo sowie eine speziell gestaltete Verpackung.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

Der MDR-3R ist ab November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 54,90 CHF erhältlich.

Die MDR-3R «Stranger Things»-Edition ist ab November 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69 CHF erhältlich.