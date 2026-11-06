Im Test - Logitech Zone Vibe Pro

Mehr Headset als Kopfhörer

Zuerst das Lob: Die Gesprächsqualität ist ausgezeichnet – auch in lauten Umgebungen. Hintergrundgeräusche wie Tastaturklackern und Stimmen wurden bei einem Testanruf aus dem Büro (via Smartphone) beim Gegenüber effizient ausgeblendet. Zudem wirken die Stimmen natürlich und nah. Hier verspricht Logitech nicht zu viel.

Weniger begeistert bin ich von der Geräuschunterdrückung (ANC) und der Musikperformance. Die Geräuschunterdrückung ist minimal. Ich kann sogar während Gesprächen Stimmen, Tastaturgetippe und andere Hintergrundgeräusche wahrnehmen. Lob gibt es hingegen für den Transparenzmodus: Er macht die Umgebung deutlich hörbar.

Zur Klangqualität bei Musik: Auch hier spielt das Zone Vibe Pro nur solide auf. Zwar verspricht die Verpackung Premium-Sound, aber eine Hi-Res-Zertifizierung gibt es nicht. Der Klang ist eher basslastig, Mitten und vor allem Höhen sitzen im Hintergrund und wirken etwas flach. Der Bass hat zwar Druck, aber zu wenig Kontur. Insgesamt wirkt der Sound etwas schwammig und dumpf. Der Equalizer holt Mitten und Höhen hervor, verbessert die Klangqualität aber nicht. Wer einen echten Musikkopfhörer erwartet, wird enttäuscht sein. Als Headset, das gelegentlich zum Musikhören genutzt wird, funktioniert das Zone Vibe Pro hingegen.