Headset
Im Test - Logitech Zone Vibe Pro
Lange gab es eine klare Trennung: Headsets für Gespräche, Kopfhörer für den Musikgenuss. Logitech will mit dem Zone Vibe Pro diese beiden Welten verbinden. Denn mittlerweile telefonieren viele geschäftlich via Microsoft Teams oder Google Meet, im Büro oder zu Hause. Zum Musikhören möchten sie aber nicht jedes Mal einen anderen Kopfhörer aufsetzen.
Verwirrend ist, dass Logitech das Headset einerseits als Kopfhörer bezeichnet (die herkömmliche Variante) und andererseits als Headset (die Business-Variante). Die Business-Version kommt zusätzlich mit Zertifizierungen für Konferenz-Apps wie Teams und optional mit einem Funk-Dongle für sichere Verbindungen. Sie kostet je nach Ausführung bis zu 20 Franken mehr.
Die herkömmliche Fassung wird einfach via Bluetooth gekoppelt, ist ansonsten aber baugleich. Zudem gibt es sie in anderen Farbvarianten. Ich habe die herkömmliche Version getestet und verwende die Bezeichnung «Headset». Denn seine Stärken liegen beim Telefonieren.
Einfach verbunden
Logitech liefert zum Headset eine Tragetasche sowie ein USB-C-Ladekabel und ein USB-C-zu-Klinke-Kabel. Somit lässt sich das Zone Vibe Pro auch mit Audioquellen koppeln, die keinen Funk unterstützen. Eine Kurzanleitung ist auf der Verpackung aufgedruckt, die braucht man aber eigentlich nicht. Einschalten genügt, schon startet der Verbindungsvorgang. Dank Multipoint-Unterstützung funktioniert das auch mit zwei Geräten gleichzeitig. Ich empfehle, zusätzlich die kostenlose Logi-Tune-App zu installieren. Sie bietet praktische Einstellungen für die Steuerung und einen 5-Band-Equalizer.
Gesteuert wird über Tasten. Die sind gut erreichbar und reagieren flott. Anfangs muss man allerdings die einzelnen Funktionen ertasten, da sich alle Knöpfe sehr ähnlich anfühlen. Hier machen es Hersteller wie Nothing oder HP besser. Sie setzen auf Rädchen oder Kippschalter, um etwa die Lautstärke zu erhöhen oder Tracks zu überspringen. Doch alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt und unkompliziert erreichen. Schade: Das Headset hat keine Trageerkennung. Die Musik pausiert nicht automatisch, wenn man es abnimmt.
Bequem und langlebig
Dank dicker Polster an den Muscheln und am Bügel trägt sich das Zone Vibe Pro sehr bequem. Zudem ist der Sitz fest, ohne zu schmerzen. Damit steht einer langen Tragezeit nichts entgegen. Nur im Sommer könnte man unter den massiven Polstern ins Schwitzen geraten. Ein weiterer Pluspunkt: Die Polster an den Muscheln und am Bügel sind austauschbar. Das gilt auch für die Akkus. Das Headset wirkt ausserdem robust. Eine mehrjährige Nutzung sollte somit kein Problem sein.
Mehr Headset als Kopfhörer
Zuerst das Lob: Die Gesprächsqualität ist ausgezeichnet – auch in lauten Umgebungen. Hintergrundgeräusche wie Tastaturklackern und Stimmen wurden bei einem Testanruf aus dem Büro (via Smartphone) beim Gegenüber effizient ausgeblendet. Zudem wirken die Stimmen natürlich und nah. Hier verspricht Logitech nicht zu viel.
Weniger begeistert bin ich von der Geräuschunterdrückung (ANC) und der Musikperformance. Die Geräuschunterdrückung ist minimal. Ich kann sogar während Gesprächen Stimmen, Tastaturgetippe und andere Hintergrundgeräusche wahrnehmen. Lob gibt es hingegen für den Transparenzmodus: Er macht die Umgebung deutlich hörbar.
Zur Klangqualität bei Musik: Auch hier spielt das Zone Vibe Pro nur solide auf. Zwar verspricht die Verpackung Premium-Sound, aber eine Hi-Res-Zertifizierung gibt es nicht. Der Klang ist eher basslastig, Mitten und vor allem Höhen sitzen im Hintergrund und wirken etwas flach. Der Bass hat zwar Druck, aber zu wenig Kontur. Insgesamt wirkt der Sound etwas schwammig und dumpf. Der Equalizer holt Mitten und Höhen hervor, verbessert die Klangqualität aber nicht. Wer einen echten Musikkopfhörer erwartet, wird enttäuscht sein. Als Headset, das gelegentlich zum Musikhören genutzt wird, funktioniert das Zone Vibe Pro hingegen.
Die Akkulaufzeit beträgt gemäss Logitech 18 Stunden Gesprächszeit mit aktiver Geräuschunterdrückung. Damit deckt das Headset problemlos einen Arbeitstag ab, der Wert ist aber Durchschnitt. Andere Hersteller wie HP erreichen bei Anrufen mit aktivem ANC deutlich mehr, etwa mit dem HP Poly Focus 625.
Fazit: gutes Headset, mittelmässiger Kopfhörer
Logitechs Zone Vibe Pro ist ein Headset, das bei der Gesprächsqualität überzeugt und in der Business-Variante auch für Firmen Vorteile bringt. Die Eier legende Wollmilchsau ist es nicht. Denn als Kopfhörer zum Musikhören würde ich es nicht empfehlen. Zumal es mit Fr. 259.90 nicht gerade günstig ist. Es gibt preiswertere Kopfhörer wie den Nothing Headphone (a), die viel besser klingen. Soll es ein Gerät für beides sein, würde ich eher zum Jabra Evolve3 65 Flex greifen.
Kommentare