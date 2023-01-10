Convertible HP ENVY x360 15-ey0647nz für 799.90 Franken

Was: Convertible-Notebook HP ENVY x360 15-ey0647nz

Wo: interdiscount.ch

Wann: solange Vorrat, Rabatt-Bon gültig bis 22.01.23

Farbe: Nightfall Black Aluminium

Preis: Fr. 799.90

Ausstattung / Zustand

15,6-Zoll-Bildschirm

Full HD (Auflösung 1920 × 1080 Bildpunkte)

AMD-Ryzen-7-5825U-Prozessor (2 GHz)

AMD-Radeon-Grafikeinheit

16 GB Arbeitsspeicher (RAM)

1000 GB SSD Speicher

IPS, Touchscreen

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Anschlüsse: 1× USB Type-C, 2× USB Type-A, HDMI 2.1 und DisplayPort, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (Kombianschluss)

Windows 11 Home

Hier gehts zu den Specs auf der Herstellerseite.

Expresscheck

Das HP-Convertible lässt sich um 360 Grad in den Tablet-Modus umklappen. Die Screen-to-Body-Ratio des FHD-IPS beträgt 88 Prozent. Der AMD-Ryzen-Prozessor und die AMD-Radeon-Grafikeinheit werden durch 1 TB SSD-Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher ergänzt. Das Ganze kommt in einem gut verarbeiteten Aluminium-Chassis daher. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 12 Stunden. Falls das Portemonnaie locker sitzt, können Sie sich noch das aktuellere 15,6-Zoll-Modell anschauen, das HP im Mai 2022 vorstellte. Das kostet allerdings mehr und ist ab ca. 960 Franken erhältlich (je nachdem, ob AMD oder Intel-CPU).

Fazit

Ein sehr interessantes Convertible für das kleine Budget. Wenn möglich, schauen Sie sich das Modell zunächst in einer Filiale an, bevor Sie entscheiden.