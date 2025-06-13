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Tilman Börner
13. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Grundkurs Linux-Terminal

Dateiverwaltung im Linux-Terminal

Eine Art Grundkurs zu grundlegenden Befehlen im Linux-Terminal bietet Anwendern die Möglichkeit, effizient mit Dateien und Prozessen umzugehen.
© (Quelle: EMGenie)

Durch das Windows Subsystem for Linux (WSL) können auch eingefleischte Windows-Anwender in Kontakt mit Linux kommen. Das ist hilfreich, wenn beispielsweise ein ASP.NET-Core-Projekt später auf einem Linux-Server laufen soll.

Insofer entsteht sofort die Frage, wie Linux bedienen. Tom's Hardware hat einige Hilfen dazu gepostet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf grundlegenden Befehlen, die jeder Linux-Nutzer beherrschen sollte. Der Artikel von Les Pounder behandelt beispielsweise die Automatisierung alltäglicher Aufgaben mit Bash-Skripten, was ermöglicht, zeitraubende Prozesse zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern. Diese Rechnerskripte können dabei helfen, Routineaufgaben zu erledigen, sodass Benutzer mehr Zeit für komplexe Projekte haben.

Eine weitere Anleitung diskutiert, wie man Prozesse im Linux-Terminal beendet – eine Fähigkeit, die für die Systemverwaltung unerlässlich ist. Der Beitrag von Jo Hinchliffe beschreibt anschaulich, wie man mit dem Befehl kill unerwünschte Prozesse gezielt schliessen kann, was bedeutend ist, um die Systemressourcen optimal zu nutzen.

Darüber hinaus wird die Verwendung des 'find'-Befehls behandelt, der häufig zur Auffindung von Dateien und Verzeichnissen eingesetzt wird. Anwender:innen lernen, wie sie diesen Befehl zusammen mit verschiedenen Argumenten verwenden können, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Diese verschiedenen Techniken sind nicht nur für neue Benutzer hilfreich, sondern auch für erfahrene Anwender, die ihre Kenntnisse über das Terminal erweitern möchten.

Des Weiteren werden weitere nützliche Tipps vorgestellt, wie beispielsweise die Verwendung von grep, um in Dateien und Verzeichnissen effizient Informationen zu suchen.

Wichtige Befehle beim Umgang mit Linux

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