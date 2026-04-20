Datendiebstahl bei einer Mietbewerbung über gefälschtes Online-Formular

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Datendiebstahl bei Mietbewerbungen.

Die Betrugsmasche

Auf bekannten Portalen wie Homegate, Immoscout, Flatfox, etc. wird eine vermeintlich attraktive Wohnung ausgeschrieben. Wer Interesse bekundet, wird über einen Messengerdienst wie WhatsApp kontaktiert. Dort treten die Täter unter dem Namen einer echten Immobilienagentur auf und verweisen auf ein angebliches Onlineformular für die Bewerbung. Interessenten werden angewiesen, über das Formular ein vollständiges Bewerbungsdossier mit zahlreichen Angaben zu ihrer Person einzureichen.

Abgefragt werden persönliche Daten sowie Kontakt- und Adressdaten. Solche Angaben geben Betrügern bei künftigen Phishingversuchen einen Informationsvorsprung und lassen die Kontaktaufnahme glaubwürdiger und vertrauenswürdiger erscheinen. Zudem können sie für missbräuchliche Bestellungen oder Vertragsabschlüsse unter dem Namen des Opfers verwendet werden. Teilweise werden auch finanzielle Daten eingefordert. Diese Angaben geben Auskunft darüber, wie gut eine Person finanziell dasteht. Sie können Hinweise auf eine belastete persönliche oder finanzielle Lage liefern und dazu dienen, besonders verletzliche Personen, etwa bei Schulden oder Arbeitslosigkeit, gezielt ins Visier zu nehmen.