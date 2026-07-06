Die optimale Lautstärke auf dem Mac für jeden Anlass

Die kleine Anwendung FineTune schliesst also eine beachtliche Lücke. Nach der Installation erfolgt die Steuerung ausschliesslich über das Symbol in der Menü­leiste. Dort wird die Wiedergabe nicht nur für einzelne Ausgabegeräte, sondern auch für die jeweiligen Apps massgeschneidert. Zu den Einstellungen gehören aber auch verbesserte Kurz­befehle für die Steuerung der Lautstärke oder ein ­optionaler Loudness-Schalter, der die Tieftöne bei ­geringer Lautstärke anhebt. Vor allem wird der Equalizer jedem Einsatzzweck gerecht. Dabei helfen Profile all jenen auf die Sprünge, die keine Lust auf Handarbeit verspüren. So optimiert der Equalizer in Spotify die Songs, die zum bevorzugten Musikstil passen. In der App ­Podcasts wird die Klangsignatur hingegen für Stimmen optimiert, um die Verständlichkeit zu verbessern.

Info: Kostenlos, Download von Github unter go.pctipp.ch/3549, Englisch.