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Patrick Hediger
6. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Hornbach neuer Marktplatzhändler bei Galaxu

Galaxus hat Hornbach für seinen Marktplatz gewonnen. Damit möchte der Onlinehändler auf den anhaltenden DIY-Boom in der Schweiz reagieren.
© Galaxus.ch

Die Verkäufe von Baumarkt- und Gartenprodukten haben sich in den letzten fünf Jahren bei Galaxus beinahe vervierfacht.

Hornbach startet bei Galaxus mit rund 200 Eigenmarken-Produkten aus dem Sanitärbereich wie Armaturen, Spülbecken oder Duschsysteme. Das kommt nicht von ungefähr: In den letzten fünf Jahren versechsfachten sich die Verkäufe von Sanitärbedarf bei Galaxus.

Weitere Produktkategorien werden folgen: «Unser Farbsortiment ist zum Beispiel noch überschaubar, Hornbach könnte unser Angebot hier deutlich bunter machen», erklärt Darius Affolter, bei Galaxus verantwortlich für die Anbindung des neuen Händlers. Und das alles sicher verpackt und bequem nach Hause geliefert – ganz ohne Schleppen.

Welche konkreten Produkte dazukommen, prüfen und definieren Hornbach und Galaxus anhand der aktuellen Kundenbedürfnisse und des bereits bestehenden Sortiments im Onlineshop laufend. Alban Bislimi, Verantwortlicher E-Commerce bei Hornbach: «Mit Galaxus erreichen wir Leute, die vielleicht noch nie in einem Hornbach waren, und können ihnen zeigen, was unsere Produkte draufhaben.»

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Digitec/Galaxus Onlinehandel
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