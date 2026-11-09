9. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.
Declar Web-Anwendung ab sofort verfügbar
Ab dem 9. November 2026 können Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen, ihre Transportanmeldungen im Handelswarenverkehr kostenlos über die Web-Anwendung «Declar» im ePortal erfassen.
Voraussetzung für die Nutzung ist eine Registrierung als Geschäftspartner des BAZG mit der Rolle «Transport».
Die Web-Anwendung Declar ermöglicht die Erfassung einer Transportanmeldung im Handelswarenverkehr. Sie wird zusammen mit Passar und der Activ App im ePortal eingesetzt.
Zielpublikum
Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die Waren über die Schweizer Grenze transportieren oder im Auftrag transportieren (lassen) und keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen.
Geltungsbereich
Folgende Funktionalitäten sind verfügbar:
- Transportanmeldung erstellen und bearbeiten
- Transportanmeldung zurückziehen
- Transportanmeldung mit einer Warenanmeldung Passar referenzieren
- In der Transportanmeldung formularbasierte Verfahren erfassen (z.B. Carnet ATA)
- Transportanmeldung auf die Activ App digital übermitteln (Remote Loading oder DTS Scan)
- Die Möglichkeit zur Erstellung einer Warenanmeldung Einfuhr und Ausfuhr in Declar ist ab 2027 vorgesehen.
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