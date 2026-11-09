Declar Web-Anwendung ab sofort verfügbar

Voraussetzung für die Nutzung ist eine Registrierung als Geschäftspartner des BAZG mit der Rolle «Transport».

Die Web-Anwendung Declar ermöglicht die Erfassung einer Transportanmeldung im Handelswarenverkehr. Sie wird zusammen mit Passar und der Activ App im ePortal eingesetzt.

Zielpublikum

Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die Waren über die Schweizer Grenze transportieren oder im Auftrag transportieren (lassen) und keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen.

Geltungsbereich

Folgende Funktionalitäten sind verfügbar: