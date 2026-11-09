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Patrick Hediger
9. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Declar Web-Anwendung ab sofort verfügbar

Ab dem 9. November 2026 können Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen, ihre Transportanmeldungen im Handelswarenverkehr kostenlos über die Web-Anwendung «Declar» im ePortal erfassen.
declar bazg.jpg
© BAZG

Voraussetzung für die Nutzung ist eine Registrierung als Geschäftspartner des BAZG mit der Rolle «Transport».

Die Web-Anwendung Declar ermöglicht die Erfassung einer Transportanmeldung im Handelswarenverkehr. Sie wird zusammen mit Passar und der Activ App im ePortal eingesetzt.

Zielpublikum

Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die Waren über die Schweizer Grenze transportieren oder im Auftrag transportieren (lassen) und keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen.

Geltungsbereich

Folgende Funktionalitäten sind verfügbar:

  • Transportanmeldung erstellen und bearbeiten
  • Transportanmeldung zurückziehen
  • Transportanmeldung mit einer Warenanmeldung Passar referenzieren
  • In der Transportanmeldung formularbasierte Verfahren erfassen (z.B. Carnet ATA)
  • Transportanmeldung auf die Activ App digital übermitteln (Remote Loading oder DTS Scan)
  • Die Möglichkeit zur Erstellung einer Warenanmeldung Einfuhr und Ausfuhr in Declar ist ab 2027 vorgesehen.
     
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