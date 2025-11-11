Alle Tools immer dabei

Anders sieht es bei speziellen Outdoor-Sticks aus. Sie haben wasserdichte, stossfeste und staubdichte Gehäuse. Das macht sie robuster und für die Mitnahme auf Reisen oder auch Baustellen geeignet.

Wenn Sie einen USB-Stick benötigen, den Sie an verschiedensten Rechnern anstecken wollen, sollten Sie nach einem Modell mit zwei Steckern Ausschau halten. Ausser dem klassischen USB-A- haben diese auch einen zusätzlichen USB-C- beziehungsweise Lightning-Anschluss eingebaut.

Das Preisspektrum aktueller USB-Sticks reicht von billig bis sehr teuer. Im Handel finden Sie Modelle für deutlich unter zehn Franken bis zu über 1000 Franken. Private Anwender bekommen bereits für 20 bis 30 Franken Top-Modelle wie den Samsung Bar Plus mit rund 256 GB Speicherkapazität. Er bietet ausreichend Platz, um selbst grosse Tool-Sammlungen – wie der PCtipp sie im Folgenden vorstellt – immer dabei zu haben, Bild 2.