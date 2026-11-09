Worldline lanciert miniPOS Cube für Schweizer Händler

Der Schweizer Detailhandel hat sich klar in Richtung bargeldlos verschoben. Über 76 Prozent aller Transaktionen werden heute digital abgewickelt, Tendenz weiter steigend. Trotzdem stehen viele Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer (Marktstandbetreibende, Food-Truck-Betreibende, Caterer, mobile Dienstleister) vor der Wahl, bargeldlose Zahlungen anzunehmen oder ihren Betrieb einfach zu halten. Bestehende Lösungen zwingen zu Kompromissen: eingeschränkte Zahlungsmethoden, hohe laufende Kosten oder operative Komplexität. miniPOS Cube macht diesen vermeintlichen Zielkonflikt überflüssig.

Das Terminal ist kompakt genug, um es mitzunehmen, und hält einen ganzen Arbeitstag mit Akku durch. Es unterstützt alle Zahlungsmethoden, die Kundinnen und Kunden in der Schweiz tatsächlich nutzen: TWINT, alle gängigen Kartenmarken und digitale Wallets. Was miniPOS Cube auszeichnet: Es ist die einzige Lösung in seiner Kategorie, die TWINT nativ als Kernfunktion integriert und nicht nachträglich ergänzt.

Bernhard Lachenmeier, Managing Director, Worldline Schweiz, sagt: «Mehr als drei Viertel aller Transaktionen im Schweizer Detailhandel sind heute bargeldlos, und der Anteil steigt weiter. Gerade kleine und mobile Unternehmen brauchen Lösungen, die ohne komplexe Infrastruktur funktionieren. miniPOS Cube macht genau das möglich: kompakt, flexibel und mit allen Zahlungsmethoden, die Kundinnen und Kunden heute erwarten.»

Händler zahlen nur dann, wenn sie eine Transaktion abwickeln. Es fallen keine monatlichen Grundgebühren, keine Einrichtungskosten und keine Infrastrukturanforderungen an. Sie können mit einem Gerät starten und selbst bestimmen, wann sie erweitern. miniPOS Cube ist für 89 Franken inklusive Ladestation erhältlich, und zwar ohne monatliche Gebühren.