Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Worldline lanciert miniPOS Cube für Schweizer Händler

Worldline lanciert in der Schweiz miniPOS Cube, ein Zahlungsterminal, das auf die gesamten betrieblichen und kommerziellen Bedürfnisse Schweizer Händler ausgerichtet ist.
miniPOS Cube worldline.png

miniPOS Cube 

© Worldline

Der Schweizer Detailhandel hat sich klar in Richtung bargeldlos verschoben. Über 76 Prozent aller Transaktionen werden heute digital abgewickelt, Tendenz weiter steigend. Trotzdem stehen viele Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer (Marktstandbetreibende, Food-Truck-Betreibende, Caterer, mobile Dienstleister) vor der Wahl, bargeldlose Zahlungen anzunehmen oder ihren Betrieb einfach zu halten. Bestehende Lösungen zwingen zu Kompromissen: eingeschränkte Zahlungsmethoden, hohe laufende Kosten oder operative Komplexität. miniPOS Cube macht diesen vermeintlichen Zielkonflikt überflüssig.

Das Terminal ist kompakt genug, um es mitzunehmen, und hält einen ganzen Arbeitstag mit Akku durch. Es unterstützt alle Zahlungsmethoden, die Kundinnen und Kunden in der Schweiz tatsächlich nutzen: TWINT, alle gängigen Kartenmarken und digitale Wallets. Was miniPOS Cube auszeichnet: Es ist die einzige Lösung in seiner Kategorie, die TWINT nativ als Kernfunktion integriert und nicht nachträglich ergänzt.

Bernhard Lachenmeier, Managing Director, Worldline Schweiz, sagt: «Mehr als drei Viertel aller Transaktionen im Schweizer Detailhandel sind heute bargeldlos, und der Anteil steigt weiter. Gerade kleine und mobile Unternehmen brauchen Lösungen, die ohne komplexe Infrastruktur funktionieren. miniPOS Cube macht genau das möglich: kompakt, flexibel und mit allen Zahlungsmethoden, die Kundinnen und Kunden heute erwarten.»

Händler zahlen nur dann, wenn sie eine Transaktion abwickeln. Es fallen keine monatlichen Grundgebühren, keine Einrichtungskosten und keine Infrastrukturanforderungen an. Sie können mit einem Gerät starten und selbst bestimmen, wann sie erweitern. miniPOS Cube ist für 89 Franken inklusive Ladestation erhältlich, und zwar ohne monatliche Gebühren.

Kommentare

Handel
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

five sunrise.jpg
News
Sunrise lanciert Handy-Abo Five mit integriertem KI-Chat
Sunrise lanciert unter einer weiteren Zweitmarke ein Handy-Abo mit integriertem KI-Chat. Telekom-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch hat das neue Angebot analysiert.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Nov 2026
Mehr erfahren
declar bazg.jpg
News
Declar Web-Anwendung ab sofort verfügbar
Ab dem 9. November 2026 können Schweizer KMU sowie in- und ausländische Transportunternehmen, die keine kommerzielle Verzollungssoftware nutzen, ihre Transportanmeldungen im Handelswarenverkehr kostenlos über die Web-Anwendung «Declar» im ePortal erfassen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Nov 2026
Mehr erfahren
ChatGPT-Image-15.jpg
Praxis
App-Tipps
Alle Tools immer dabei
Selbst ältere USB-Sticks bieten in der Regel genug Platz für Dutzende, wenn nicht gar Hunderte nützliche Programme. Wir stellen die besten Tool-Sammlungen vor und geben hilfreiche Tipps zu ihrer zeitsparenden Einrichtung.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Fischer.png
Andreas Fischer
8. Nov 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
News
Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen
Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
alertswiss waldbrand.png
News
Sprachbarrieren überwinden
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
Hunderttausenden Menschen in der Schweiz fällt das Lesen schwer. Informationen, Warnungen und Alarmmeldungen müssen aber auch für sie verständlich sein. Deshalb bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Meldungen in der Alertswiss-App neu auch in Leichter Sprache an.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare