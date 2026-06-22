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Boris Boden
22. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Die Honor Watch 6 kommt nach Deutschland

Die neue Smartwatch von Honor bietet umfangreiche Gesundheitsfunktionen und diverse Sportmodi. Die Watch 6 kommt in zwei Farb- und Designvarianten von sportlich bis elegant.
Die Honor Watch 6
© Honor

Mit der Watch 6 bringt Honor eine neue Smartwatch nach Deutschland. Sie ist ab sofort in den Farben Twighlight Brown und Shadow Black ab einem Preis von 249,90 Euro zunächst im Online-Store des Herstellers verfügbar. Wann die Watch in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt.

Die klassisch-elegante Variante Twighlight Brown hat ein robustes Gehäuse mit Edelstahlrahmen, edlen Zierelementen sowie einer widerstandsfähigen Rückseite aus Polymer-Materialien. Enthalten ist ein klassisches braunes Lederarmband. Ohne es wiegt diese Ausführung ca. 50 Gramm.

Die sportliche Variante Shadow Black verfügt über ein Gehäuse aus recycelbarer Aluminiumlegierung, wiegt lediglich 41 Gramm (ohne Armband) und kommt mit einem elastischen, hautfreundlichen Sportarmband. Beide Gehäuse sind gemäss IP69 staub- und wasserdicht.

Mit über 120 Sportmodi bietet die Watch 6 ein umfassendes Tracking und soll professionelle Analysen direkt am Handgelenk liefern. Zu den Features gehören Spezialmodi für Trailrunning, Badminton und Fussball. Beim Trailrunning liegt der Fokus auf der Outdoor-Performance: Läufer profitieren von einem KI-Laufcoach, präzisen Steigungs- und Distanzdaten sowie intelligenten Routenabweichungs-Warnungen.

Um eine einwandfreie Bedienung bei Regen oder nassen Händen zu gewährleisten, verfügt das Display über eine Wasser-Touch-Steuerung. Bei Hallen- und Mannschaftssportarten soll die Uhr Daten auf Profi-Niveau erfassen – beispielsweise die Smash-Geschwindigkeit beim Badminton, die Anzahl aufeinanderfolgender Ballwechsel sowie umfassende Heatmaps und Laufweganalysen beim Fussball.

Über die HonorHealth App unterstützt die Watch 6 die direkte Synchronisation mit Strava, sodass Trainingsdaten und Schrittzahlen geteilt werden können. Zudem ist die Uhr mit Google Health Connect kompatibel. Dies ermöglicht es, Honor Health als zentralen Daten-Hub zu nutzen, um Fitness- und Gesundheitswerte mit einer Vielzahl anderer kompatibler Drittanbieter-Apps zu synchronisieren und zu verwalten.

Das Gerät scannt kontinuierlich wichtige Vitalwerte wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Stresslevel und Schlafzyklen. Mit der Funktion «Quick Health Scan» erhalten Nutzer jederzeit eine schnelle, umfassende Analyse ihrer wichtigsten Vitalwerte.

Der 980-mAh-Akku soll eine Laufzeit von bis zu 35 Tagen bieten, das Display soll dank 3.000 Nits auch bei Tageslicht gut ablesbar bleiben. Über den integrierten NFC-Chip soll es ab Juli nach einem Softwareupdate möglich sein, kontaktlos zu bezahlen.

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