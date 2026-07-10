KI-Rechenleistung made in Switzerland

Der innovative KI-Supercomputer wird vom Schweizer Unternehmen PHOENIQS betrieben. Ziel ist es, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen eine leistungsfähige KI-Infrastruktur innerhalb der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen insbesondere Aspekte wie Datenschutz, Kontrolle über Datenbestände sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Vordergrund.

Die Anlage zählt zu den leistungsstärksten kommerziell verfügbaren KI-Systemen des Landes. Konzipiert wurde sie für das Training, die Ausführung und die Orchestrierung komplexer KI-Modelle, darunter grosse Sprachmodelle sowie datenintensive Industrieanwendungen. Zu den möglichen Einsatzgebieten gehören unter anderem die Pharmaforschung, Robotik, digitale Zwillinge, Predictive-Maintenance-Szenarien sowie die Optimierung von Produktionsprozessen. Solche Anwendungen stellen hohe Anforderungen an Rechenleistung und Datenverfügbarkeit und werden bislang häufig auf Plattformen internationaler Cloud-Anbieter betrieben.

Der neue Standort verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: Daten und Workloads sollen innerhalb der Schweiz verbleiben. Für viele Unternehmen gewinnt dieser Aspekt angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen, Datenschutzvorgaben und Diskussionen um digitale Souveränität an Bedeutung. Die Betreiber sehen darin eine Alternative zu internationalen Hyperscalern und deren global verteilten Infrastrukturen.

Mehr als ein Rechenzentrum

Der KI-Supercomputer ist jedoch nur ein Baustein eines grösseren Konzepts. Er wurde bewusst in den Innovationscampus uptownBasel integriert, der sich als Technologie- und Industrieplattform für Zukunftsthemen positioniert. Auf dem rund 75'000 Quadratmeter grossen Areal entstehen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für unterschiedliche Technologiefelder. Dazu zählen künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Cybersecurity, Cloud-Infrastrukturen, Life Sciences sowie industrielle Anwendungen.

Der Campus verfolgt die Idee, verschiedene Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Start-up-Szene an einem Ort zusammenzubringen. Bereits heute sind dort 18 Unternehmen mit rund 400 Arbeitsplätzen angesiedelt. Bis 2027 sollen mehr als 20 Unternehmen auf dem Gelände tätig sein, langfristig sind bis zu 100 Firmen und rund 2500 Arbeitsplätze vorgesehen.

Besonders interessant ist dabei die Kombination unterschiedlicher Zukunftstechnologien. So befindet sich auf dem Campus bereits der erste kommerziell nutzbare Quantencomputer-Hub der Schweiz. Während Quantencomputer vor allem für hochspezialisierte Optimierungs- und Simulationsaufgaben eingesetzt werden, adressiert die neue KI-Infrastruktur die wachsende Nachfrage nach skalierbaren KI-Modellen und produktiven Anwendungen. Beide Technologien ergänzen sich damit in ihrem Einsatzspektrum.