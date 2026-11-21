Digital Economy Award 2026
Digitale Innovation ist ein Gewinn für die ganze Schweiz
Eine Produktionsanlage im digitalen Modell planen, Hilfsgelder ohne Internetzugang verteilen oder Milizangehörige zu Cyberfachleuten ausbilden: Drei Projekte am Digital Economy Award zeigten, wie unterschiedlich die Aufgaben sind, zu denen die ICT-Branche in der Schweiz beiträgt. An der 20. Ausgabe stellten sich am 19. November 29 Finalistinnen und Finalisten in sechs Kategorien vor. Rund 600 Gäste kamen laut Veranstalter ins Zürcher Hallenstadion. Die Projekte zeigen auch, wie viel Zusammenarbeit hinter solchen Anwendungen steckt. So erproben die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und das Zuger Unternehmen AIDONIC, wie sich Hilfsgelder auch unter schwierigen Bedingungen verteilen lassen. Ihre Plattform funktioniert offline und macht die Geldflüsse nachvollziehbar. Bei Roche wiederum können Planungsteams im digitalen Modell früh erkennen, wo sich Installationen einer neuen Produktionsanlage in die Quere kommen würden. In beiden Fällen dient die Technologie einer konkreten Aufgabe, die Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam lösen.
«Wir sind Weltmeister in Sachen Innovationen»
«Zukunft braucht Herkunft», sagte Bundespräsident Guy Parmelin in seiner Begrüssungsrede. Er erinnerte an die Entwicklung des World Wide Web am CERN und an das offene Schweizer Sprachmodell Apertus, das auf dem Supercomputer Alps in Lugano entwickelt wurde. Beide Beispiele stehen dafür, was Forschungsstandorte in der Schweiz zur internationalen Technologieentwicklung beitragen können. Bei der Entwicklung junger Unternehmen sieht Parmelin eine Aufgabe für Wirtschaft und Politik. «Wir sind Weltmeister im Erfinden. Beim Grosswerden haben wir noch Luft nach oben.» Damit aus Schweizer Start-ups häufiger international tätige Schweizer Unternehmen werden, brauche es aus seiner Sicht Wachstumskapital, unternehmerischen Mut und Rahmenbedingungen, die mit den Firmen Schritt halten.
Die Auszeichnungen im Überblick
- Pioneer of the Year: Naomi MacKenzie, Mitgründerin von Kitro, für eine KI-gestützte Lösung zur Erfassung von Lebensmittelabfällen in der Gastronomie
- NextGen Hero: Sarah Mühlemann mit be[a]ware für praxisnahe Cybersicherheitstrainings und Agam Jamwal mit REWAVE für eine Plattform für unabhängige Musikerinnen und Musiker
- Next Global Hot Thing: LogicStar AI für KI-Agenten, die Softwarefehler finden, reproduzieren und beheben sollen
- Business: Roche für die digitale Planung von Produktionsanlagen mit Building Information Modeling (BIM)
- Public Sector & NPO: DEZA und AIDONIC für eine Plattform zur Verteilung und Nachverfolgung von Hilfsgeldern
- ICT Training: ERNE Gruppe (1 bis 20 ICT-Mitarbeitende), Föllmi ICT AG (21 bis 100) und CSS Kranken-Versicherung (über 100 und Gesamtsieg)
- Sonderpreis ICT Training: Kommando Cyber der Schweizer Armee für den Cyber-Lehrgang für Milizangehörige.
Ein denkwürdiger Abend und ein Gewinn für alle
Mich hat beeindruckt, wie viel Energie die Menschen vor, auf und hinter der Bühne für ihre Arbeit mitbrachten. Besonders spürbar war das bei den jungen Talenten, die in jeweils 90 Sekunden erklärten, welches Problem sie mit ihrer Idee lösen wollen. Auch unter den Projekten, die ohne Pokal blieben, waren etliche, über die ich gerne mehr erfahren würde. Zwischen den Programmpunkten habe ich mit vertrauten Gesichtern gesprochen und neue Kontakte geknüpft. Gerade dieser Austausch gehört für mich zum Wert des Awards. Er bringt Menschen zusammen, die in ihrem Alltag an ganz unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und voneinander erfahren können, was sich in der Praxis bewährt. Man kann über Awards und solche Events denken, was man will. Für mich persönlich sind es Momente, welche Arbeit, Leistung und Innovation für einen Abend lang auf den Punkt bringen. Augenblicke der Begegnung, der Impulse und der Motivation - kurz, ein Gewinn für alle.
Kommentare