Ein denkwürdiger Abend und ein Gewinn für alle

Mich hat beeindruckt, wie viel Energie die Menschen vor, auf und hinter der Bühne für ihre Arbeit mitbrachten. Besonders spürbar war das bei den jungen Talenten, die in jeweils 90 Sekunden erklärten, welches Problem sie mit ihrer Idee lösen wollen. Auch unter den Projekten, die ohne Pokal blieben, waren etliche, über die ich gerne mehr erfahren würde. Zwischen den Programmpunkten habe ich mit vertrauten Gesichtern gesprochen und neue Kontakte geknüpft. Gerade dieser Austausch gehört für mich zum Wert des Awards. Er bringt Menschen zusammen, die in ihrem Alltag an ganz unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und voneinander erfahren können, was sich in der Praxis bewährt. Man kann über Awards und solche Events denken, was man will. Für mich persönlich sind es Momente, welche Arbeit, Leistung und Innovation für einen Abend lang auf den Punkt bringen. Augenblicke der Begegnung, der Impulse und der Motivation - kurz, ein Gewinn für alle.