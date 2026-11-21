Die Zahlen stellte Gartner auf seiner Konferenz IT Symposium/Xpo in Barcelona vor. «Unternehmen, die bei der Umsetzung von KI am weitesten sind, betrachten KI nicht als Ersatz für Arbeitskräfte, sondern als Impuls, Abläufe neu zu gestalten», erläutert Helen Poitevin, Distinguished VP Analyst bei Gartner. Diese Unternehmen sorgten dafür, dass der wirtschaftliche Nutzen von KI über den Ersatz menschlicher Arbeit hinausgeht.

Aufgeschobene Stellen prägen 2026

Für das Jahr 2026 beziffert Gartner die Verluste auf 2,2 Millionen Arbeitsplätze, denen 1,6 Millionen neue gegenüberstehen. Hinzu kommen 1,3 Millionen Stellen, deren Schaffung und Besetzung Unternehmen aufgeschoben haben. Bis 2030 sollen insgesamt fünf Millionen Menschen von solchen verzögerten Einstellungen betroffen sein.

«Aufgeschobene Stellen sind nicht dasselbe wie verlorene Arbeitsplätze. Sie werden schlicht nicht geschaffen», betont John Lovelock, Distinguished VP Analyst und Chief of Research bei Gartner.

Jeder fünfte Arbeitsplatz verändert sich

Direkt auf KI zurückzuführende Jobverluste sollen bis 2030 zwischen 0,4 und 1,8 Prozent der Beschäftigten treffen. Weit grösser ist die Gruppe derer, deren Arbeit sich wandelt: Gut 20 Prozent der Beschäftigten, weltweit 435,5 Millionen Menschen, müssen sich laut Gartner darauf einstellen, dass sich Inhalte, Arbeitsweise und Zuständigkeiten ihrer Tätigkeit ändern.

Die Auswirkungen verteilen sich der Prognose zufolge ungleich auf Regionen, Funktionen und Branchen. «Der grösste Fehler, den Führungskräfte machen können, ist, Erfahrungen aus einer Branche oder Rolle auf eine andere zu übertragen», unterstreicht Poitevin. Gartner nennt drei Beispiele: