Digitale Taktik ist besser als Doping

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Bert Blocken (Heriot-Watt University, KU Leuven) hat genau das untersucht – mit aufwändigen CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) und Windkanaltests. 27 Formationen mit drei, vier und fünf Fahrern wurden analysiert, um herauszufinden, wie man den Luftwiderstand für den geschützten Fahrer am stärksten reduzieren kann.

Überraschende Ergebnisse

Die Resultate sind deutlich: Die Einreihe ist zwar einfach zu organisieren, aber keineswegs die aerodynamisch beste Lösung.

In Dreiergruppen bietet eine umgekehrte Dreiecksformation (zwei Fahrer vorne, einer dahinter) dem geschützten Fahrer einen Luftwiderstand von nur 39 % gegenüber einem Einzelradler – besser als die Einreihe, aber auf Kosten der Energie der vorderen Fahrer.

In Vierergruppen ist die Raute (Diamond-Formation) besonders effizient: Der geschützte Fahrer erfährt nur 38 %** des normalen Widerstands – und alle Fahrer profitieren gleichzeitig.

In Fünfergruppen ist die Formation 2x2 vorne, ein Fahrer hinten unschlagbar: Der geschützte Fahrer muss nur noch 24 % des Widerstands überwinden – ein enormer Vorteil gegenüber der besten Position in der Einreihe, die bei 44 % liegt.

Aus Theorie wird Taktik

Die Erkenntnisse sind nicht nur für Sportwissenschaftler interessant. Sie liefern Teams ganz konkrete Hinweise für Renntaktiken in der Praxis. Denn: Wer die optimale Formation wählt, kann die Erholungszeit verkürzen, Energie sparen – oder das Tempo steigern, ohne den Leader zu belasten.